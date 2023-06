Wir lieben nichts mehr, als im Sommer gemütliche Wickelkleider zu tragen, die man schwuppdiwupp an- und wieder ausgezogen hat! Perfekt für gemütliche Shopping-Trips mit der BFF, einen chilligen Badetag (da hält das Kleid gleich auch als praktische „Umkleidekabine“ her) oder für einen eleganten Cocktail-Abend – die Auswahl an tollen Wickelkleider ist schier endlos!

Deshalb haben wir hier unsere Favoriten für euch rausgesucht:

Wickelkleider in Blumenoptik

Nichts schreit mehr nach Sommer, als Flower-Power auf unserer Kleidung. Zum Glück ist Blumenprint heuer wieder total angesagt – darum gibt’s natürlich auch jede Menge Wickelkleider mit floralen Details. Hier eine feine Auswahl:

Knallige Muster & Farben

Bunt, bunter, Sommer 2023! So lautet unser Motto für diese Saison. Wir versprühen gute Laune mit knalligen Farben und auffälligen Mustern. Von leuchtendem Blau, über Power-Pink bis hin zu grellem Grün – es ist einfach alles erlaubt! Diese Pieces haben es uns richtig angetan:

Schlichte Wickelkleider

Für wen auffällige Prints dann doch etwas zu viel sind, gibt’s natürlich auch die schlichte Variante. Gedeckte Farben in Beige, Schwarz oder Pastell kann man auf jeden Fall auch im Sommer tragen. Dabei setzen wir vor allem auf leichte Stoffe wie Baumwolle oder Leinen – dann ist auch das Problem mit dem Schwitzen bei heißen Temperaturen unter Kontrolle. Unsere favourite Pieces:

Wickelkleider in Satin-Optik

Für den eleganten Wickelkleider-Look setzen wir auf Satin. Der glänzende Stoff macht das Sommer-Must-Have 2023 absolut Party- und Cocktailabend tauglich. Richtig elegant wird der Look mit klassischen Farben wie Schwarz, Weiß oder Beige. Aber auch in der knallig bunten Variante gibt das IT-Piece so einiges her.