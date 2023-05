„Da ist man direkt angezogen“ – ach, wie wir diesen Satz doch lieben, wenn es um Outfits geht. Gibt es doch nichts Besseres, als einfach nur ein Teil überwerfen zu müssen und eben schon komplett angezogen und fertig gestylt zu sein! Deshalb lieben wir sie: Maxikleider! Die langen Dresses sind unser Sommer-Must-Have 2023.

Wir zeigen euch die coolsten Looks zum Nachshoppen!

1. Gestreiftes Maxikleid

Streifen gehen einfach IMMER! Auch Maxikleider mit blauen-weißen Stripes sind diesen Sommer total in. Der Look versprüht mediterrane Vibes, die unsere Stimmung gleich aufs nächste Level heben. Kombiniert mit sportlichen Sneakern, lässiger Sonnenbrille und schlichtem Shopper schreit dieses Outfit nach einem sonnigen Shopping-Tag mit den BFFs. Wer den Look lieber etwas eleganter will, kombiniert das Maxikleid mit Pantoletten oder Heels und peppt den Style mit rotem Lippenstift auf.

Noch mehr gestreifte Maxikleider:

2. Maxikleider im Häkel-Look

Strick ist heuer sowas von im Trend. Das zeigt sich auch bei Maxikleidern. Vom grob gehäkelten Strandkleid, das man einfach über den Bikini wirft, bis hin zum eng gestrickten eleganten Outfit, ist in dieser Saison alles dabei. Wir haben uns hier für einen klassischen Look entschieden, der perfekt für ein schönes Abendessen im Urlaub oder den Cocktail-Abend mit den BFFs ist. Weißes Häkel-Kleid mit schlichten Pantoletten kombiniert! Aufgewertet wird das Outfit mit auffälligen goldenen Ohrringen, cooler Handtasche im Boho-Style und schicker Sonnenbrille. Für den extra Hingucker sorgt schimmerndes Lipgloss.

Noch mehr Maxikleider im Häkel-Look:

3. Maxikleid in Satin-Optik

Nach Satin-Röcken kommen jetzt Kleider in Satin-Optik – und das am besten in richtig knalligen Farben! Das schreit richtig nach Sommer. Maxikleider im Seiden-Look sind die idealen Partyoutfits. Mit wenig Aufwand geht’s perfekt gestylt in den Club, zum Dinner oder zum spritzigen Cocktail-Abend. Hier kombinieren wir ein knallig blaues Kleid mit Wasserfallausschnitt mit schwarzen Mules und cuter Tasche. Goldene Hoops und Armreifen sorgen für eine extra Portion Glamour.

Noch mehr Kleider in Satin-Optik: