Du verbringst täglich mehrere Stunden auf Tiktok und suchst gerade einen Nebenjob? Dann wird dich diese Stellenanzeige sicherlich interessieren. Denn die US-amerikanische Influencer-Marketing-Agentur Ubiquitous zahlt 100 US-Dollar pro Stunde für zehn Stunden Tiktok-Videos schauen.

Bewerbungsschluss für das ziemlich lukrative Side Hustle ist am 31. Mai.

1000 US-Dollar für 10 Stunden Tiktok-Videos schauen

Es ist wohl eher eine der ungewöhnlicheren Stellenausschreibungen, die man im Netz so findet. Bei dieser hier solltet ihr eine Bewerbung tatsächlich in Erwägung ziehen – zumindest, wenn ihr sowieso schon viel Zeit auf der Video-Plattform verbringt. Denn die US-amerikanische Influencer-Marketing-Agentur Ubiquitous sucht derzeit nach drei Personen, die sich zehn Stunden am Stück Tiktok-Videos ansehen und ihre Erfahrungen niederschreiben. Die Agentur hofft so, neue Online-Trends früh erkennen zu können.

„Die ausgewählten Kandidat:innen werden uns auch dabei helfen, aufkommende Trends zu entdecken, indem sie ein einfaches Dokument ausfüllen, um die wiederkehrenden Trends zu notieren, die sie erkennen“, steht in der Ausschreibung. Dafür ist die Firma auch gewillt, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Denn der Stundenlohn beläuft sich auf 100 US-Dollar. Also 1000 US-Dollar für eine zehnstündige Binge-Watching-Session – klingt nicht schlecht, oder?

Professioneller Binge-Watcher

Bewerbungsschluss ist der 31. Mai. Natürlich sollten Bewerber:innen ein paar Voraussetzungen erfüllen. So müssen sie etwa mindestens 18 Jahre alt sein, einen eigenen Tiktok-Account haben und mit der Social-Media-Plattform vertraut sein. Zudem ist natürlich ein Gespür für Trends sehr wichtig, heißt es in der Ausschreibung weiter.

Um sich für den Job zu bewerben, muss man den Youtube-Kanal der Agentur abonnieren und einen kurzen Text von 50 bis 100 Wörtern darüber verfassen, wieso man perfekt für den Binge-Watching-Marathon geeignet ist. Nach der zehnstündigen Tiktok-Session werden die Kandidat:innen gebeten, ihre Erfahrungen auf einer Social-Media-Plattform ihrer Wahl zu veröffentlichen und die Agentur dabei zu markieren.

Bewerbungsschluss ist der 31. Mai – wer zu den glücklichen professionellen Tiktok-Watchern gehört, erfahren die Kandidat:innen sieben Tage nach Ende der Bewerbungsfrist.