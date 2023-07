Ob und welche Schönheits-OPs Kylie Jenner hinter sich hat, war lange Zeit ein großes Geheimnis. Doch es sieht so aus, als wolle die 25-Jährige jetzt mehr Transparenz zeigen. Denn in einer neuen Folge von „The Kardashians“ spricht sie offen über die Eingriffe.

Sie gibt auch zu, dass sie diese bereut.

Kylie Jenner äußert sich zu Beauty-OP

Könnt ihr euch noch an die Kylie Jenner Lip Challenge erinnern? Damals – im Jahr 2015 – versuchten unzählige Teenager, so volle Lippen wie Kylie Jenner zu bekommen. Und nachdem diese damals noch betonte, dass ihre Lippen echt sind, suchten viele Unterstützung in Haushaltsmitteln; wie eben Shotgläsern fürs Lip Plumping. Die Folge: einige Verletzungen, Blutergüsse und Schwellungen durch das Glas.

Es sollte lange dauern, bis Kylie Jenner eingestand, dass an ihren vollen Lippen eben nicht alles echt ist. Doch in den vergangenen Wochen und Monaten zeigt sich der Reality-Star immer offener. Es scheint fast so, als wolle sie einige Dinge aus ihrer Vergangenheit klarstellen. Ideale Plattform dafür ist natürlich ihre Reality-Show „The Kardashians“. In den vergangenen Wochen betonte sie darin bereits, dass die Gerüchte, sie habe ihr gesamtes Gesicht operieren lassen, einfach nicht stimmen.

„Ich habe mich immer selbst geliebt – ich liebe mich immer noch – und eines der größten Missverständnisse über mich ist, dass ich dieses unsichere Kind war und dass ich so viele Operationen hatte, um mein ganzes Gesicht zu verändern, was falsch ist, ich habe nur Filler bekommen“, stellt sie klar. „Ich habe das Gefühl, dass ich nicht will, dass das ein Teil meiner Geschichte ist.“

„Ich wünschte, ich hätte sie gar nicht erst machen lassen“

Und auch in der neuesten Folge ist das Thema Beauty-OP für Jenner sehr wichtig. Denn seitdem sie selbst Mutter ist, scheint ihr mehr und mehr klar zu werden, welche Auswirkungen denn Eingriffe auf junge Menschen haben können. Jenner gesteht etwa, dass sie sich bereits mit 19 Jahren – also vor der Geburt ihrer ersten Tochter Stormy – die Brüste operieren ließ. Eine Entscheidung, die sie heute bereut.

„Ich wünschte, ich hätte sie gar nicht erst machen lassen“, gesteht Kylie. „Ich empfehle jedem, der darüber nachdenkt, bis nach den Kindern zu warten.“ Kylie hat anscheinend ihre Meinung zu Beauty-OPs ziemlich drastisch geändert. Und das liegt auch an ihren Kindern. Denn Kylie gesteht, dass es ihr „das Herz brechen würde“, wenn ihre Tochter Stormi mit 19 Jahren zum Beauty-Doc gehen würde; so wie sie es damals getan hat. „Ich möchte die beste Mutter und das beste Vorbild für sie [Anm. Stormi] sein und ich wünschte, ich könnte sie sein und alles anders machen, denn ich würde nichts anfassen.“