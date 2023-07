„Barbie“ ist gerade erst in den Kinos angelaufen und schon plant der Spielzeughersteller Mattel Nachschub. Denn ein Film über die ikonische Mini-Puppe „Polly Pocket“ ist bereits in Planung. Und es steht auch schon fest, wer die Hauptrolle in dem Projekt übernehmen wird.

Und zwar „Emily in Paris“-Star Lily Collins.

Film über Minipuppe „Polly Pocket“ in Planung

„Barbie“ ist DER Film des Sommers, oder vielleicht sogar des Jahres! Am 20. Juli ist der heißersehnte Blockbuster endlich in den Kinos erschienen. Der Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling begeistert derzeit nicht nur Fans auf der ganzen Welt, er hat außerdem bereits Filmgeschichte geschrieben.

In den USA hat der Film Medienberichten zufolge den besten Kino-Start des Jahres hingelegt. Regisseurin Greta Gerwig hat damit den besten Start eines von einer Frau verantworteten Films überhaupt gelandet. Und fest steht: der Film ist gerade in aller Munde.

Klar, dass hier nicht Schluss sein kann. Und Fans können sich freuen, denn offenbar plant Spielzeughersteller Mattel bereits weitere Verfilmungen aus dem Puppen-Universum. Wie Variety nun berichtet, sollen bis zu 14 Mattel-Filme angedacht werden. Einer, der schon in den Startlöchern steht, ist „Polly Pocket“.

Falls ihr nicht gerade zu denjenigen gehört, die in ihrer Kindheit im Besitz einer eigenen Polly gewesen sind: Dabei handelt es sich um eine Art Minipuppe. Sie ist im Gegensatz zu „Barbie“ aber nicht nur wesentlich kleiner, sondern kommt meist auch in einer süßen Puderdose daher. Der Brite Chris Wiggs erfand das Püppchen im Jahr 1989 für seine Tochter.

Lily Collins spielt Hauptrolle, Regie macht Lena Dunham

Während eine Fortsetzung des beliebten „Barbie“-Films noch nicht in Planung ist, plant das Unternehmen, die Fans also mit einer filmischen Adaption von „Polly Pocket“ zu begeistern. Und es sind sogar schon einige wichtige Details zum neuen Projekt bekannt. So steht bereits das Drehbuch, und die talentierte Autorin und Regisseurin Lena Dunham wird es umsetzen.

Und offenbar ist auch schon eine Hauptdarstellerin für das Projekt gefunden.

Niemand geringeres als „Emily in Paris“-Star Lily Collins wird in die Rolle der Mini-Puppe schlüpfen. Die Schauspielerin wird außerdem auch als Co-Produzentin tätig sein. Das bestätigt Produzentin Robbie Brenner im Gespräch mit Variety. Und Brenner schwärmt schon jetzt von dem Team: „Zuallererst sind sie beide [Lily Collins und Lena Dunham] meine absoluten Lieblingsschauspielerinnen.“ Sie sagt weiter: „Lena ist äußerst kooperativ, packt tatkräftig mit an, notiert sich gerne alles und hört aufmerksam zu. Sie ist einfach unglaublich. Lily ist klug, präzise und äußerst produktiv. Die Zusammenarbeit war einfach unglaublich, deshalb sind wir sehr begeistert.“

Startdatum steht nicht fest

Weitere Darsteller:innen wurden bislang nicht bekannt gegeben. Auch wann das Film-Highlight erscheinen wird, steht nicht fest. Die Dreharbeiten dafür dürften aber noch nicht einmal begonnen haben, so äußert die Produzentin in dem Bericht: „Hoffentlich können wir dieses Projekt in naher Zukunft umsetzen.“ Es bleibt also spannend!