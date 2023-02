Unter Sunday Scaries versteht man die Angst am Ende der Woche vor all dem, was ab Montag auf einen zukommt. Besonders drei Sternzeichen sind von diesen Ängsten und der Überforderung kurz vor Wochenbeginn betroffen.

Denn sie fühlen sich am Sonntag oft überfordert.

Krebs

Krebse gehören zu den größten Overthinkern. Denn sie machen aus jeder noch so kleinen Kleinigkeit in ihren Gedanken eine große Sache, zerdenken jede Unterhaltung und hoffen immer, dass sie alle glücklich machen. Das schafft natürlich sehr viel Druck, den sich die Krebse selbst machen. Druck, den sie ganz besonders am Sonntag spüren. Denn sobald sie ihre To Do Listen für die Woche schreiben, merken sie, wie überwältigend all die Aufgaben der Woche sein können. Um dem entgegenzuwirken müssen die Krebse ganz bewusst Zeit für Selfcare einplanen und darauf achten, dass sie sich auch selbst in den Fokus stellen.

Fische

Bei den Fischen setzen die Sunday Scaries meist am Abend ein, kurz bevor sich die Fische eigentlich ins Bett legen wollen. Denn erst dann fallen ihnen all die Dinge ein, die die Fische eigentlich in den vergangenen Tagen erledigen wollten. Plötzlich erinnern sie sich an das Telefonat mit Oma, das sie komplett vergessen haben, die Rechnungen, die schon längst überfällig sind und die Wäsche, die immer noch in der Waschmaschine liegt. Das stresst die Fische enorm und nur allzu oft führt diese Angst dazu, dass die Fische in der Nacht von Sonntag auf Montag vollkommen gestresst versuchen, alle Aufgaben nachzuholen und dadurch ermüdet in die Woche starten.

Waage

Waagen gehören zu den sensibelsten und emotionalsten Tierkreiszeichen und neigen dadurch dazu, sich viel zu viele Gedanken über alles zu machen. Dazu kommt, dass sie ziemlich ehrgeizig sind und sich immer wünschen, dass andere auf sie stolz sind. Das hat die Folge, dass die Waagen gerne viel zu viele Aufgaben übernehmen und sich sehr stressen. Nicht einmal am Wochenende können sie entspannen, denn gedanklich sind sie immer noch bei der Arbeit und können nicht abschalten. Dadurch entstehen bei ihnen die Sunday Scaries. Doch es gibt eine Lösung für das Problem, liebe Waagen: gebt ein paar Aufgaben ab, schaltet einen Gang zurück und gebt auch einmal zu, wenn ihr überfordert seid. Niemand wird dadurch schlecht über euch denken, wir versprechen es euch!