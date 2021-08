Es gibt Ex-Partner, die einem noch nach Jahren durch den Kopf schwirren. Man kann sie einfach nicht vergessen. Das könnte auch an den Charaktereigenschaften ihres Sternzeichens liegen. Ihre offene und einfühlsame Art macht es schwer sie ganz hinter sich zu lassen.

Über diese Tierkreiszeichen kommen nur die wenigsten Personen hinweg.

Jungfrau

Durch ihre nüchterne Sichtweise sind Jungfrauen für die meisten Personen eine Bereicherung im Leben. Oft brauchen sie etwas länger, um sich ganz auf ihren Partner einzulassen. Sind sie dort aber angekommen, haben sie einen festen Platz im Herz ihres Partners. Dadurch ist eine Vertrauensbasis erreicht, die nicht mehr so leicht verschwindet. Endet die Beziehung mit diesem Sternzeichen, fällt plötzlich eine sehr wichtige Bezugsperson weg.

Wassermann

Der Wassermann ist ein sehr ruhiges und ausgeglichenes Sternzeichen. Er stellt in jeder Beziehung einen Ruhepol dar, den die meisten nach einer Trennung sehr vermissen. Durch seine ausgeglichene und harmoniebedürftige Art ist eine Beziehung mit dem Wassermann wahnsinnig einfach und alles ergibt sich fast wie von selbst. Die meisten Personen merken erst in einer neuen Beziehung, welche Bereicherung diese Charaktereigenschaft für eine Partnerschaft haben kann.

Zwilling

Ja, Zwillingen sagt man nach, sie hätten zwei Gesichter. Das muss aber nicht in jedem Fall etwas Negatives bedeuten. Denn das Sternzeichen hat keine Probleme damit, auch seine emotionale und verletzliche Seite zu zeigen. Der Zwilling zeigt seine Gefühle offen und manchmal auch überschwänglich. Das bezieht sich auch auf die Art und Weise, wie er seine Liebe zeigt, was eine Partnerschaft mit ihm umso aufregender macht. In neuen Beziehungen merken Ex-Partner recht schnell, was für eine tolle Eigenschaft die Emotionalität des Zwillings ist.