Manchen Menschen fällt es leicht alles hinter sich zu lassen und nach einer gescheiterten Liebe nach vorne zu blicken. Andere schaffen es gefühlt nie ihren Ex ganz zu vergessen. Das könnte auch an eurem Sternzeichen und den damit verbundenen Charaktereigenschaften liegen.

Diesen Tierkreiszeichen fällt es besonders schwer ihren Ex loszulassen.

Stier

Der Stier hat große Probleme damit Veränderungen zu akzeptieren. Denn das Sternzeichen fühlt sich nur dann wohl, wenn es eine Routine und Beständigkeit in seinem Leben gibt. Wenn es allerdings Trennung kommt, dann fällt der Stier aus allen Wolken. Der Stier weiß nämlich nicht, woran er sich jetzt noch verlassen kann. Der Gedanke wieder Single zu sein, ist einfach nur überfordernd. Deshalb versucht das Sternzeichen sich am ehemaligen Partner zu klammern, weil es ihm Sicherheit gibt.

Krebs

Abschied nehmen fällt dem Krebs extrem schwer. Alte Erinnerungen quälen das Sternzeichen immer wieder, deshalb sucht der Krebs auch immer wieder Kontakt zu seiner alten Flamme. In der Hoffnung, dass sich neue Gedanken über die alten Erinnerungen schreiben, ruft und schreibt der Krebs seinem Ex-Partner immer wieder. Aber vergebens. Denn er kommt trotz allem einfach nicht zur Ruhe. Die schönen Erinnerungen und Momente an den ehemaligen Partner sind beim Krebs sehr lang präsent. Deshalb legt er es immer wieder darauf an, der verflossenen Liebe wieder eine Chance zu geben.

Skorpion

Der Skorpion ist nicht so feinfühlig, wie Stier und Krebs. Aus diesem Grund wird zunächst einmal vom Schmerz abgelenkt, was das Zeug hält. Aber den Gedanken einfach wegzuschieben, hilft dem Sternzeichen auch nicht weiter. Nach einer gewissen Zeit bricht es nämlich mit voller Wucht wieder auf ihn ein. Die Überforderung mit den Gefühlen schlägt dann um in Wut über den Ex-Partner. Rachegedanken schleichen sich ein und auf diese Weise kommt der Skorpion gedanklich erst recht nicht von seiner ehemaligen Partnerschaft los.