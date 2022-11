3,2,1 der Countdown läuft! Im Dezember erwarten uns zahlreiche Events, auf denen wir mit der Weihnachtsbeleuchtung um die Wette strahlen wollen. Also schnell noch die angesagtesten Funkel Teile checken. Und wie ginge das cooler als mit den neuen Disco-Pants. Mit auffälligen Hosen im Glitzer-Look bringen wir jetzt die Straßen zum Glühen.

Hier sind unsere Hot-5-Hosen!

1. Die Pailletten-Hose

Machine Gun Kelly weiß Fashion-mäßig definitiv, wie der Hase läuft. Von seinen exzentrischen Looks können wir uns zumindest in der Partyzeit etwas abschauen. Allen voran zeigt uns der Look, dass Materialmix nicht nur erlaubt, sondern auch verdammt cool aussieht. Das Zentrum des Outfits bildet (Megan Fox im heißen Balletcore-Teil ignorieren wir jetzt mal) seine blaue Paillettenhose. Die darf bei winterlichen Temperaturen ruhig mit einer nicht minder auffälligen Fake-Fur-Jacke kombiniert werden. Dazu passende Sneakers und Mesh-Top runden den Look ab.

2. Die Naked-Pants

Der Naked-Look geht zum Jahreswechsel in die nächste Runde. Die skandinavische Stylequeen Annabel Rosendahl zeigt uns schon mal, wie wir den Look easy umsetzen können. Ein Body als Kombipartner ist nicht nur ein hottes Fashion-Piece, er gleicht auch gewisse Unförmigkeiten, die eine Kettenhose im Schritt einfach mit sich bringt, aus. Wer das schwer auffindbare Statement-Teil nicht ergattert, kann auch zu Netzstrumpfhosen greifen. Die ersetzen sowieso derzeit die Hosen. Mehr dazu lest ihr in unserer aktuellen Print-Ausgabe.

3. Die Lackhose

Diese Party-Pants sorgen in sämtlichen Farbvariationen für gute Laune am Dancefloor. Noch frischer wird’s, wenn ihr, wie Model Alica Hadid, den Blazer im Colour-Blocking-Style kombiniert. Wie immer gilt: mit zwei dominierende Farbkombis seid ihr safe!

4. Die Metallic-Pant

Ein bisserl Rockabilly-Chic bringt der Look von Fashion Designer Camille Martinot mit sich. Wer den Metallic Look durchzieht, darf auch gern mit passender Jacke und Accessoires noch eins draufsetzen.

5. Die Samthose

Bei einem Partyhosen-Guide darf königliches Samt natürlich nicht fehlen. Dua Lipas Samthose im Animal-Muster toppt derzeit alles. Wir geben uns aber auch schon mit einfärbigen Glanzvarianten zufrieden. Lässiger und weniger opulent wird es mit Kombipartnern aus leichten Stoffen. Dua wählt gekonnt ein Bustiertop in Violett. Wintertauglicher wird’s mit einem langen Pailletten-Cardigan darüber. Dazu passende Heels und Schmuck sorgen für das glänzende Finish.