Die aktuellen Instagram-Postings von Machine Gun Kelly und Megan Fox haben es definitiv in sich. Denn auf ihren Accounts teilten die beiden nicht nur einen Clip, in dem MGK Kokain von Megans Dekolleté zu schnupfen scheint, sondern zeigten sich auch in ziemlich aufreizenden und teils satanistisch angehauchten Verkleidungen.

Mit ihren Halloween-Kostümen wollen die beiden offensichtlich provozieren.

Megan Fox und Machine Gun Kelly provozieren mit Halloween-Verkleidung

„Was geht denn da ab?“ – Das fragen sich jetzt ziemlich viele Fans, nachdem sie die aktuellsten Instagram-Postings von Megan Fox und Machine Gun Kelly gesehen haben. Zu Halloween schmiss sich das Paar gleich in mehrere Outfits, und sorgte damit für ziemlich viel Aufregung im Netz.

Da wäre einmal ihr Kostüm als Pamela Anderson und Tommy Lee – eigentlich völlig harmlos, wäre da nicht dieser eine Clip, in dem Machine Gun Kelly mit einem zusammengerollten Dollar-Schein weißes, leicht bräunliches Pulver von Megans Busen schnupft. Yes, richtig gehört – einfach mal so völlig ungeniert auf Instagram gepostet. Fans sind daraufhin entsetzt und fragen sich, ob MGK hier wirklich echte Drogen konsumiert, oder das ganze ein schlechter Scherz ist. So oder so sind sie enttäuscht von Kelly: „Du bist ein Vorbild für junge Menschen, das ist nicht cool“, schreibt etwa ein User.

Wir wollten das Video eigentlich hier einbetten, doch der Clip ist mittlerweile vom Instagram-Account des Sängers verschwunden – mitsamt allen anderen Fotos, die die beiden als Pam & Tommy zeigen. Auf Megans Profil sind noch Bilder der beiden im Kostüm zu sehen, die Schauspielerin selbst hat den vermeintlichen „Drogen-Clip“ nicht gepostet.

MGK nimmt Megan Fox an die Leine

Doch der Clip, in dem MGK angeblich Kokain schnupft, ist nicht das einzige Aufreger-Posting des Paares. Megan und der Sänger schmissen sich nämlich noch in eine weitere Verkleidung, die laut einigen Fans fast schon satanistisch angehaucht ist. Als Priester mit schwarz-roter Kutte führt MGK seine Megan an der Leine. Die 36-Jährige trägt Latex-Unterwäsche, Netzstrümpfe und Leder-Overknees. Doch nicht Megans Outfit, sondern ein umstrittenes Video der beiden sorgt für Wirbel unter den Fans. Darin kniet Megan vor ihrem 32-jährigen Freund nieder, um eine Hostie zu bekommen. „Am Sonntag empfangen wir die Kommunion“, schreibt die Schauspielerin zu einer Reihe von Schnappschüssen der beiden auf Insta.

Doch Fans sind alles andere als begeistert. „Das ist einfach geschmacklos und ich bin Atheist“, schreibt etwa ein User unter das Posting. Eine andere Userin meint: „Das ist so respektlos. Schämt euch!“. Und eine weitere schreibt: „Was ist eigentlich falsch mit euch?!“ – Es ist nicht das erste Mal, dass das Paar für Aufregung sorgt. Zuletzt machten sie mit einer „Blut-Zeremonie“ zu ihrer Verlobung und offenen Enthüllungen über ihr wildes Sexleben Schlagzeilen. You do you!