Eines ist sicher: Der November hat es in Sachen Streaming wirklich in sich! Uns erwarten viele heißersehnte Fortsetzungen und spannende Neuerscheinungen. Höchste Zeit also, sich den einen oder anderen Tag im Kalender zum Binge-Watching einzutragen.

Hier findet ihr unsere Streaming-Highlights für diesen Monat. Pssst: Die weihnachtlichen Filme und Serien haben wir extra gekennzeichnet!

Neue Serien im November 2022

Ihr sucht nach einer Ausrede, um mal daheim vor dem TV zu entspannen? Netflix, Disney+ und Co liefern auch gleich unzählige gute Gründe dafür, um genau das zu tun. Viel Spaß!

1. November

Young Royals, Staffel 2 (Netflix)

Gladback, Staffel 1 (Netflix)

Die Maus – Eine Zeitreise durch 50 Jahre mit der Maus, Dokuserie (Prime Video)

Superstore, Staffeln 1 – 6 (Canal+)

2. November

Killer Sally, Miniserie (Netflix)

Family Guy, Staffel 2 (Disney+)

Weihnachten mit Donna Hay, Staffel 1 (Disney+) 🎅

The D’Amelio Show, Staffel 2 (Disney+)

Reboot, Staffel 1 (Disney+)

Suspect, Staffel 1 (Canal+)

3. November

Blockbuster, Staffel 1 (Netflix)

Das Mädchen in der Kiste – Wer tötete Ursula Herrmann? Dokuserie (Sky)

4. November

Manifest, Staffel 4 – Teil 1 (Netflix)

The Fabulous, Staffel 1 (Netflix)

Buying Beverly Hills, Staffel 1 (Netflix)

El Secreto de la Familia Greco, Staffel 1 (Netflix)

Industry, Staffel 2 (Sky)

Slumberkins – Deine Kuschelfreunde, Staffel 1 (Apple TV+)

Moskito-Küste, Staffel 2 (Apple TV+)

6. November

Gefährliche Liebschaften, Staffel 1 (Canal+)

8. November

Souls, Staffel 1 (Sky)

9. November

The Crown, Staffel 5 (Netflix)

FIFA Uncovered, Dokuserie (Netflix)

S.O.S. mit David Beckham, Dokuserie (Disney+)

Candy: Tod in Texas, Staffel 1 (Disney+)

Zootopia+, Staffel 1 (Disney+)

The Montaners. Staffel 1 (Disney+)

Angriff auf Pearl Harbor: Minute um Minute, Staffel 1 (Disney+)

10. November

Liebe lügt nicht: Sardinien, Staffel 1 (Netflix)

Warrior Nun, Staffel 2 (Netflix)

Tschugger, Staffel 2 (Sky)

Killing Mom & Dad, Staffel 2 (Sky)

11. November

Um die Welt mit Zac Efron, Staffel 2 (Netflix)

Die Discounter, Staffel 2 (Prime Video)

Mammals, Staffel 1 (Prime Video)

Circuit Breakers, Staffel 1 (Apple TV+)

Mythic Quest, Staffel 3 (Apple TV+)

15. November

Run for the Money, Staffel 1 (Netflix)

Klangor – Ein Mädchen verschwindet spurlos, Staffel 1 (Canal+)

16. November

Mind Your Manners, Staffel 1 (Netflix)

Ohne Limits mit Chris Hemsworth, Staffel 1 (Disney+)

Santa Clause: Die Serie, Staffel 1 (Disney+) 🎅

Mike, Staffel 1 (Disney+)

The Good Doctor, Staffel 4 (Disney+, Sky)

The Hot Zone: Tödliches Virus, Staffel 2 (Disney+)

17. November

1899, Staffel 1 (Netflix)

Dead to Me, Staffel 3 (Netflix)

Pepsi, where’s my Jet? Staffel 1 (Netflix)

18. November

Élite, Staffel 6 (Netflix)

Somebody, Staffel 1 (Netflix)

Es war einmal in Londongrad, Staffel 1 (Sky)

Die Fraggles: Back to the Rock, Staffel 1 (Apple TV+)

19. November

Under the Queen’s Umbrella, Staffel 1 (Netflix)

20. November

Golden Boy, Staffel 1 (Prime Video)

23. November

Wednesday, Staffel 1 (Netflix)

The Unbroken Voice, Staffel 1 (Netflix)

Blood, Sex & Royalty, Dokuserie (Netflix)

Maggie, Staffel 1 (Disney+)

Reasonable Doubt, Staffel 1 (Disney+)

The Great Game, Staffel 1 (Sky)

Eco 3, Staffel 1 (Apple TV+)

A Charlie Brown Thanksgiving, Staffel 1 (Apple TV+) 🎅

24. November

First Love, Staffel 1 (Netflix)

25. November

Blood & Water, Staffel 3 (Netflix)

30. November

Snack VS. Chef, Staffel 1 (Netflix)

Love Addicts, Staffel 1 (Prime Video)

Willow, Staffel 1 (Disney+)

The Patient, Staffel 1 (Disney+)

Neue Filme im November 2022

Der Vorteil, wenn es schon so früh dunkel wird? Man kann sich genüsslich auf die Couch legen und das gesamte Film-Angebot der Lieblings-Streamingdienste durchforsten. Die Auswahl im November ist riesig!

1. November

Die Tribute von Panem, alle Teile (Netflix)

The Takeover (Netflix)

The Fighter (Netflix)

King Richard (Netflix)

Viele Grüße vom Weihnachtsmann (Prime Video) 🎅

Fußballfieber: Der Aufstieg der Premier League (Canal+)

2. November

Missing and Alone – Wo ist meine Tochter? (Sky)

3. November

Träume sind wie wilde Tiger (Prime Video)

4. November

Enola Holmes 2 (Netflix)

My Policeman – Der Liebhaber meines Mannes (Prime Video)

Overdose (Prime Video)

Petterson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt (Disney+) 🎅

Table 19 – Liebe ist fehl am Platz (Disney+)

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse (Sky)

Selena Gomez: My Mind & Me (Apple TV+)

5. November

Orgasm Inc: The Story of One Taste (Netflix)

The Little Things (Prime Video)

Happy Family 2 (Sky)

Mother Father Son (Canal+)

8. November

Die Familie Claus 2 (Netflix) 🎅

Minions und mehr 2 (Netflix)

Medieval (Netflix)

10. November

Verirrte Kugel 2 (Netflix)

Der Bundesstaat von Alabama gegen Brittany Smith (Netflix)

Separation (Prime Video)

11. November

Falling for Christmas (Netflix) 🎅

Kal – Verlass mich nicht (Netflix)

Monica, O My Darling (Netflix)

Capturing the Killer Nurse (Netflix)

Is That Black Enough for You?!? (Netflix)

Untergegangenen Zivilisationen auf der Spur (Netflix)

Fire of Love (Disney+)

The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt (Sky)

15. November

Fröhliche Weihnachten (Prime Video) 🎅

16. November

Das Wunder (Netflix)

Neben der Spur (Netflix)

The Lost Lotteries (Netflix)

In ihren Händen (Netflix)

Fifty Shades of Grey: Gefährliche Liebe (Netflix)

Liebe und andere Turbulenzen (Prime Video)

Weihnachtsjagd: Das Fest der Spiele (Sky) 🎅

17. November

Christmas With You (Netflix) 🎅

Ich bin Vanessa Guillen (Netflix)

18. November

Sachertorte (Prime Video)

Verwünscht nochmal (Disney+)

Queen Elizabeth II: Passing of the Crown – A Special Edition of 20/20 (Disney+)

Queen Elizabeth II: The Legacy, The Life (Disney+)

Big Mama’s Haus 2 (Disney+)

Das Urteil – Jeder ist käuflich (Disney+)

Uncharted (Sky)

Spirited (Apple TV+)

20. November

Joker (Prime Video)

Scary Stories to Tell in the Dark (Prime Video)

Time for Me to Come Home for Christmas (Prime Video) 🎅

Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium (Disney+)

23. November

El Guau (Netflix)

Weihnachten auf der Mistelzweigfarm (Netflix) 🎅

Stundenplan (Netflix)

Good Night Oppy (Prime Video)

Split (Prime Video)

24. November

The Noel Diary (Netflix) 🎅

25. November

Matriarch (Disney+)

Contra (Sky)

27. November

Together (Prime Video)

28. November

Willy’s Wonderland (Prime Video)

30. November