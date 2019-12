Wie eine Umfrage des Instituts Insa herausfand, liegen die Themen Gesundheit und Familie den Deutschen mehr am Herzen als der Klimaschutz.

Denn für 45 Prozent der Befragten stehe die eigene Gesundheit, laut der Umfrage, an erster Stelle.

Umfrage: Gesundheit für Deutsche am wichtigsten

Im Zuge einer Meinungsumfrage des Instituts Insa, die für die Bild-Zeitung gemacht wurde, befragte man die Deutschen, was ihnen in ihrem Leben am wichtigsten wäre. 45,8 Prozent der Befragten beantworteten die Frage mit ihrer persönlichen Gesundheit. An zweiter Stelle stehen der Umfrage zufolge Familie und Kinder mit insgesamt 35,1 Prozent. Direkt dahinter liegt das Thema Geld und Vermögen. Rund 5,3 Prozent der Deutschen gaben Finanzen als zentrales Thema ihres Lebens an. 5 Prozent der Befragten entschieden sich dagegen für Job und Rente.

61 Prozent: Familie wichtiger als Klimaschutz

Das Überraschende an der Umfrage ist jedoch, dass der Klimaschutz bei den Deutschen nicht an erster Stelle steht. Denn nur 3,5 Prozent der Befragten erklärten Klima als wichtigstes Thema. Einen Unterschied hinsichtlich der Altersgruppe konnte man in den Ergebnissen nicht erkennen. Zudem gaben 61 Prozent der Teilnehmer an, die Gesundheit ihrer Familie sei ihnen wichtiger als der Klimaschutz.