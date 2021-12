Neue Skincare-Produkte kommen ja wie Schwammerl aus dem Boden geschossen. Aber bereits jetzt zeichnen sich fünf neue Trends ab, die 2022 im Beauty-Universum definitiv ganz groß sein werden. Wir verraten euch hier welche das sind!

Beauty-Addicts aufgepasst: An diesen Skincare-Trends kommt ihr 2022 einfach nicht vorbei. 😉

Diese 5 Beauty-Trends sind 2022 angesagt

Ja, 2021 war ein turbulentes Jahr. Und wenn uns die Pandemie in den vergangenen zwei Jahren in Sachen Hautpflege etwas gelehrt hat, dann definitiv: weniger ist mehr! Umso wichtiger ist es also, dass wir die richtigen Produkte verwenden, um unsere Haut zum Strahlen zu bringen. Wir liefern euch hier ein paar positive Aussichten für 2022, denn in puncto Skincare warten so einige Neuerungen auf uns!

1. Bakuchiol und Hagebutte: Die pflanzlichen Retinol-Alternativen

Retinol zählt nicht ohne Grund als das Nonplusultra in Sachen Hautpflege, insbesondere wenn es um die Bekämpfung von Falten und Akne geht. Aber der Wirkstoff ist definitiv nicht für jedermann geeignet. Falsch angewendet kann Retinol die Haut irritieren. Aber auch Schwangere zum Beispiel sollten auf diesen Wirkstoff verzichten. Und da kommen die neuen Stars im Hautpflegehimmel ins Spiel.

Bakuchiol zum Beispiel. Der pflanzliche Anti-Aging-Wirkstoff gilt als effektive Alternative zu Retinol. Ähnlich wie Retinol glättet Bakuchiol die ersten Anzeichen von Fältchen und Linien. Zusätzlich schützen die im Wirkstoff enthaltenen Antioxidantien vor freien Radikalen und verlangsamen den natürlichen Alterungsprozess der Haut. Das Bakuchiol Supreme Serum von Rosental bekommt ihr hier zum Beispiel für ca. 23 Euro.

Bild: Rosental

Hagebuttenöl ist eine weitere empfehlenswerte Alternative zu Retinol. Es enthält sogenanntes Tretinoin, dessen chemische Struktur sich vom Vitamin A ableitet und das in seiner Wirkweise Retinol ähnelt. Zudem spendet Hagebuttenöl nachhaltig Feuchtigkeit, hält die Haut weich und elastisch und glättet Trockenheitsfältchen. UND es ist im Gegensatz zu Retinol auch für empfindliche Haut bestens geeignet. Hagebuttenöl enthalten ist unter anderem im Rosehip Serum von The Organic Pharmacy. Erhältlich für 45 Euro bei Notino.

Bild: The Organic Pharmacy

2. Beruhigung der Haut mit Centella asiatica

Natürlich erwartet uns 2022 auch ein neuer Hautpflege-Trend aus Südkorea. Wer auf K-Beauty abfährt, dem dürfte der Wirkstoff Centella asiatica bestimmt nicht entgangen sein. 2022 wird in Sachen Hautpflege ein besonderer Fokus auf die Beruhigung der Haut gesetzt. Denn obwohl uns die Pandemie jetzt schon fast zwei Jahre begleitet, ist die ungeliebte „Maskne“ noch immer ein Thema. Und hier kommt ein neues Kraut ins Spiel. Centella asiatica – bekannt für seine entzündungshemmende Wirkung – ist gerade groß im Kommen. Cica (so wird der Wirkstoff auch genannt) ist der Inhaltsstoff, der im kommenden Jahr in jede Beauty-Routine gehört. Wie wärs also mit einer Tigergras-Creme von Cicaronic? Erhältlich für 18 Euro bei K-Beauty Vienna.

Bild: cicaronic

3. Probiotische Hautpflege

Ja, Probiotika kennen wir hauptsächlich als Nahrungsergänzungsmittel. 2022 wandern die gesunden Bakterien jetzt aber auch in die Hautpflege. Probiotic Skincare sorgt nämlich dafür, dass das natürliche, gesunde Ökosystem der Haut aufrecht bleibt und zudem kontinuierlich verbessert wird. Eine milde Reinigungsemulsion mit dem Super-Wirkstoff gibt es von Declaré für rund 17 Euro, erhältlich zum Beispiel hier auf flaconi.at. Der in der Emulsion enthaltene probiotische Wirkstoff aus Milchsäurebakterien-Ferment richtet sich gezielt gegen die negativen Auswirkungen für die Haut durch die stets steigenden Umweltbelastungen.

Bild: Declaré

4. Minimalismus statt 12-Schritte-Routine

Bye Bye 12-Steps-Skincare-Routine: So gern wir uns auch jeden Morgen dutzende verschiedene Pflege-Schichten aufs Gesicht schmieren (ähhh not) müssen wir uns wohl im kommenden Jahr von diesem Konzept langsam verabschieden. Ein Beauty-Trend, der vielen von uns in die Karten spielen dürfte, ist der sogenannte Skinimalism-Trend. Hier gilt das, was wir bereits in der Einleitung geschrieben haben: Weniger ist Mehr! Skinimalism ist nun sozusagen die Gegenbewegung zu den 8,10 oder 12-Schritten-Routinen der K-Beauty-Szene. Dabei wird vor allem der Fokus auf saubere und einfache Produktlinien gelegt.

5. Microdosing

Auch beim sogenannten Microdosing gilt der Grundsatz: Nicht übertreiben! Natürlich meinen wir dabei jetzt nicht den Trend, bei dem halluzinogenen Drogen in extrem kleinen Dosierungen eingenommen werden. Sondern: im Bereich Skincare steht Microdosing für die Verwendung geringer Wirkstoffkonzentrationen anstatt des höchstmöglichen Prozentsatzes. Dadurch profitiert man von den Vorteilen der Wirkstoffe, ohne Reizungen zu riskieren. Ein Beispiel gefällig? Statt eines Serums mit 23 Prozent Vitamin C, das nur zwei Mal pro Woche aufgetragen werden soll, wählt man ein Produkt mit deutlich weniger Prozent. Diese wird aber dafür dann täglich verwendet. So erzielt man langsam, aber sicher die gewünschten Ergebnisse. Dies gilt zum Beispiel auch für Retinol, oder aber man verwendet wie im 1. Punkt unserer Liste einfach eine pflanzliche Alternative. Und an dieser Stelle schließt sich wieder der Kreis unseres Skincare-Ausblicks auf das Jahr 2022.

via GIPHY