Travis Barker und Kourtney Kardashian schweben gerade auf Wolke Sieben. Vor knapp einem Jahr gaben sich die beiden das Jawort und jetzt erwarten sie auch noch ihr erstes gemeinsames Kind. Das Paar hat sogar schon verraten, dass es ein Junge wird. Und offenbar gibt es auch schon einen Namen. Zumindest, wenn es nach Travis geht. Der hätte da nämlich schon eine Idee …

Wie der ungewöhnliche Name lauten soll, das lest ihr hier.

So will Travis Barker seinen Sohn nennen

Travis und Kourtney können ihr Babyglück immer noch kaum fassen. Erst vor knapp einem Monat machten die beiden öffentlich, dass sich ihre Familie vergrößern wird. Bei einer Gender-Reveal-Party offenbarte das Paar dann auch, dass es einen Jungen erwartet. Jetzt stellt sich selbstverständlich die Frage: Welche Babynamen kommen infrage? Travis hätte da offenbar schon einige Ideen, wie er jetzt im „GOAT Talk“-Podcast verrät. In der neuesten Folge ist er dort gemeinsam mit seiner Tochter Alabama Luelle Barker zu Gast. Dabei sprechen sie auch über das ungeborene Kind und natürlich auch über potenzielle Babynamen.

Der „Blink-182“-Drummer erzählt dabei, dass er einen bestimmten Namen ganz besonders gut finde: „Ich mag den Namen Rocky 13.“ Doch Tochter Alabama ist davon nicht wirklich begeistert: „Das ist so schlimm“, antwortet sie. Er stimmt ihr zwar zu, dass der Name nicht für jeden etwas ist, doch er gehe ihm einfach nicht aus dem Kopf. „Rocky George spielte für die ‚Suicidal Tendencies‘ Gitarre. Und 13 ist einfach die beste Zahl aller Zeiten„, so der Drummer. „Und Rocky ist außerdem der beste Box-Film aller Zeiten“, fügt Travis noch hinzu. Was seine Frau Kourtney von dem Namen hält, verrät der 47-Jährige allerdings nicht. Er selbst scheint jedenfalls schon ziemlich überzeugt zu sein!

Namensvorschläge von „Sister-to-be“ Alabama

Anders ist das bei Travis Tochter Alabama. Die Schwester in Spe gibt sich in der Podcast-Folge mit der Erklärung ihres Vaters, warum er den Namen so toll findet, nicht unbedingt zufrieden. Sie hat nämlich selbst einige Namen im Sinn, die sie toll finden würde. „Audemars“, „Milan“ und „Patek“ stehen dabei ganz oben auf ihrer Liste. „Cloud mag ich auch – also etwas Seltsames“, fügt sie den anderen Vorschlägen noch hinzu.

Ob es einer diesen Namen wird oder dann doch tatsächlich „Rocky 13“, bleibt abzuwarten. Einige Fans sind sich sicher jedenfalls, dass der Musiker den Namen seines Sohnes eigentlich schon im November 2021 verraten hat. Denn damals kommentierte er unter einem Foto von seiner Frau Kourtney, dass ihr gemeinsamer Sohn „Elvis“ heißen würde.