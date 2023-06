Kourtney Kardashian & Travis Barker sind schwanger. Das weiß seit einigen Tagen dank viralen Memes gefühlt inzwischen die ganze Welt. Jetzt enthüllen die beiden auf Instagram auch, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten.

Großer Trommelwirbel…

Kourtney Kardashian & Travis Barker: Gender Reveal Party

Erst vor wenigen Tagen hatte Kourtney bei einem Konzert von Travis offenbart, dass sie schwanger ist. Am Samstag folgte die Gender Reveal Party, die enthüllen sollte, ob das Paar ein Mädchen oder einen Jungen erwartet. Selbstverständlich posteten die beiden auch ein Video auf Instagram von dem Reveal. Auf dem Video sitzt die 44-Jährige auf dem Schoß ihres Mannes, der es mit seinen Sticks vor seinem Schlagzeug bequem gemacht hat.

Im Video setzt er für den großen Trommelwirbel an, während Familie und Freunde gespannt auf die Enthüllung warten. Dann fliegt blaues Konfetti in die Luft. Kourtney & Travis dürfen sich also auf einen Jungen freuen. Ob sich die beiden schon einen Namen für den Kleinen überlegt haben? Davon wissen wir noch nichts. Fans auf Twitter spekulieren allerdings schon, dass es sicher ein sehr außergewöhnlicher Name werden wird.

Vor einem Jahr geheiratet

Für die 44-Jährige ist es die vierte Schwangerschaft. Mit ihrem Ex-Mann Scott Disick hat sie bereits drei Kinder. Zwei Söhne, den 13-jährigen Mason Dash, den 8-jährigen Reign Aston und eine 10-jährige Tochter names Penelope Scotland. Im Jahr 2015 trennte sie sich von Scott- fünf Jahre später machte sie ihre Beziehung zu dem „Blink 182“-Drummer öffentlich. Die beiden gaben sich vor knapp einem Jahr das Jawort.

Auch Travis bringt Kinder aus seiner früheren Ehe mit Shanna Moakler mit: Einen 19-jährigen Sohn namens Landon und seine 17-jährige Tochter Alabama. Er hat auch ein drittes, ehemaliges Stiefkind aus dieser Ehe, die 24-jährige Atiana De La Hoya, die er wie seine eigene Tochter behandelt.