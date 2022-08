Oft denken wir, dass wir lange Strecken auf uns nehmen müssen, um coole Dinge zu erleben. Doch lasst euch eines gesagt haben: Die größten Abenteuer warten vor der Haustür! Vorallem geht der Sommer bald zu Ende und wir haben einfach noch viiiiel zu wenig erlebt. Hier sind 5 Tipps, wie wir den restlichen Sommer noch bestens nutzen können. 💁‍♀️

1. Picknick mit den Besties

Wer jetzt an romantische Kitsch-Szenen aus Filmen denkt: Aufgepasst! Denn wir finden, dass ein Picknick auch ein cooles Sommererlebnis mit den besten Freunden sein kann. Schnappt euch eure Lieblingssnacks, mixt euch leckere Drinks und macht euch schon vorab ein Thema aus! Egal, ob dies nun die Outfit-Wahl, die Wahl der Snacks oder Cocktails betrifft, wir versprechen euch ein unvergessliches Erlebnis. 😀

2. Action pur in Tirol

Definitiv einen Ausflug wert: Die AREA 47 in Tirol! Mitten im Naturschutzgebiet warten beim Rafting im vorderen Ötztal bis zur E-Mtb Tour zum Stuibenfall unglaubliche Abenteuer auf euch! 😯 Zum großen Finale in der AREA 47 geht’s am letzten Wochenende der Saison noch einmal richtig rund. Dank dem „Dirty Final“-Package vom 30.09.-02.10.2022 bist du mit deinem Team beim Fun-Event Pappboot Extreme 2022 dabei. Und was wäre ein Event ohne Party? Deshalb bist du mit deinen Freunden gemeinsam am Samstagabend zur Bad Taste Party im River Haus Bar & Grill eingeladen. So lässt sich der Sommer doch definitiv ausklingen lassen, oder? 😉

3. Grüner See

Warst du schon einmal am Grünen See in der Steiermark? Im Frühjahr bis in den Spätsommer zeigt sich der atemberaubende See nun von seiner schönsten Seite. Bei einer Erkundungstour bei hohem Wasserstand entdeckt man versunkene Wanderwege, Holzbrücken und Bänke. Im Herbst und Winter verschwindet der Grüne See fast zur Gänze wieder. Ein absolutes Must-Do in der schönsten Jahreszeit! 🙌

4. Einfach mal ins Blaue fahren

Ja, einen Plan zu haben ist toll! Doch das größte Abenteuer schreibt das Leben. Deshalb ist ein Road-Trip mit Freunden ein wahres Highlight, welches ihr diesen Sommer noch unbedingt erleben müsst! Ob mit Auto oder Zug: Macht es wie unsere missBFFs auf ihrer Reise quer durch Österreich. ☝ Vielleicht findet ihr auch hier ein bisschen Inspo für euren nächsten Zwischenstopp. 🙌

5. Bregenz erkunden

Natürlich kennen die Vorarlbergerinnen unter uns die westlichste Haupstadt Österreichs. Doch wie sieht es mit dem Rest aus? Mit der tollen Lage am Bodensee kann man hier nicht nur ausgezeichnet baden, sondern auch trotzdem ganz nebenbei einen Städtetrip machen! Und das in Österreich. We love. 💖