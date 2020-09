Im Juli ertrank Schauspielerin Naya Rivera bei einem Bootsausflug in Kalifornien. Nun sind neue Details zum Tod des Glee-Stars bekannt.

Ein aktueller Autopsie-Bericht gibt nun offenbar Aufklärung über den Überlebenskampf der 33-Jährigen.

Naya Rivera: So kämpfte die 33-Jährige um ihr Leben

Anfang Juli ertrank die Schauspielerin bei einem Bootsausflug mit ihrem Sohn am Lake Piru in Kalifornien. Als sie mit dem Kleinen schwimmen ging, kehrte sie offenbar nicht mehr ins Boot zurück. Denn der Junge wurde alleine schlafend in dem Boot gefunden. Von Rivera fehlte jede Spur. Erst sechs Tage später fanden die Einsatzkräfte nach tagelanger Suche schließlich die Leiche der 33-Jährigen. Sie trieb laut Polizei auf der Wasseroberfläche des Sees.

Eine Obduktion klärte schließlich die Todesursache: “Der Körper wurde geröntgt und eine Obduktion durchgeführt. Die Ergebnisse sprechen eindeutig für ein Ertrinken”, hieß es in einem offiziellen Polizeibericht. Nun wurde der offizielle Autopsie-Bericht veröffentlicht. In dem Bericht vom 11. September gibt es offenbar weitere Details zum Überlebenskampf der 33-Jährigen. Wie US-Medien berichten, heißt es in dem Bericht, dass Naya keine Selbstmordgedanken hatte. Auch eine Infektion mit Covid-19 wurde ausgeschlossen.

Naya Rivera schrie um Hilfe

Naya soll kurz vor ihrem Tod noch ihren Sohn aus dem Wasser zurück ins Boot geholfen habe, heißt es in dem Bericht. Wie ihr vierjähriger Sohn bei einer Befragung erzählte, habe es seine Mutter nicht mehr selbst zurück ins Boot geschafft. Sie soll laut um Hilfe geschrien haben.

Zudem heißt es in dem Autopsie-Bericht, dass die Schauspielerin an einer Nasennebenhöhlenentzündung gelitten hatte und über Schwindel geklagt habe. Deshalb nahm sie Tage vor dem Unfall Medikamente. Ihr Schwindel wurde im Wasser offenbar verschlimmert, wie es in dem Bericht heißt. Zudem habe man in ihrem Körper kleinere Mengen Amphetamin gefunden. Diese sollen allerdings auf die Entzündung beziehungsweise die Medikamente zurückzuführen und nicht für ihren Tod verantwortlich sein.

Tod gibt weiterhin Rätsel auf

Der Tod des Glee-Stars gibt vielen allerdings weiterhin Rätsel auf. Wie es in einem früheren Polizeibericht nämlich heißt, sei Naya innerhalb weniger Minuten ertrunken. Allerdings galt die 33-Jährige eigentlich als gute Schwimmerin. Dass sie unter Drogeneinfluss stand, konnte bereits ausgeschlossen werden. Wie es tatsächlich zu ihrem tragischen Tod kam, werden wir wohl nie erfahren.