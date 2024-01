Ihr bekommt einfach nicht genug von Saltburn? Vor allem fragt ihr euch noch immer, welche Essenz es ist, die eurem „Jacob Elordi Badewasser“-Cocktail fehlt? Wir haben für euch jetzt die streng-geheimen Zutaten!

Die Szene wurde viermal wiederholt. Jedes Take war eine andere Art von Schlürftechnik.

Warum wir uns jetzt für Badewasser interessieren

Die frivole Text-Zeile, „Lass mich dein Badewasser schlürfen“ hat sich seit seiner Ersterscheinung 1969 auf einer LP von Gus Backus durch zahlreiche Songs gezogen und sich einen prominenten Fixplatz in der deutschen Sprache ergattert. Für die Gen-Z ist der Satz fortan allerdings mit einem verbunden: dem Skandalfilm „Saltburn“! Kein Film hat in den vergangenen Wochen derart den Zeitgeist dominiert. Via Social Media haben sich Fans auf einige Kernszenen fixiert. Eine davon ist die Szene, in der Hauptdarsteller Oliver, gespielt von Barry Keoghan, das gebrauchte Badewasser seiner Flamme Felix (Jacob Elordi) schlürft.

Manche von uns waren entsetzt, manche angewidert, und einige fasziniert bis angetörnt. Falls ihr etwa zu letzterer Zuschauergattung zählt: Ihr seid nicht allein. Die Regisseurin Emerald Fennell hielt die Szene tatsächlich für die „sexieste Sache“, die sie je gesehen hat. Dass es auf Etsy auch eine Kerze mit dem Namen „Jacob Elordis Badewasser“ gibt, sei nur kurz an dieser Stelle erwähnt. Wie auch immer – die Fan-Community hat es sich seither via Tiktok zur Aufgabe gemacht, den cremigen Körpersaft-Cocktail nachzumixen. Also was war es nun wirklich, das Barry Keoghan da so leidenschaftlich aus dem rostigen Abfluss schlürfte?

Barry Keoghan schlürfte einen Mix aus …

Wie die Produktionsdesignerin des Films, Suzie Davies, im Gespräch mit Business Insider verrät, wurde im Film sehr viel Wert auf Details gelegt. Von der 2006 beeinflussten Mode, Musik über Requisiten wie einer Badewanne (groß genug, um den 1,96 cm großen Jakob Elordi darin genüsslich zum Wichsen zu verleiten) bis zur glaubhaften Zusammensetzung seiner Hinterlassenschaft.

Um sicherzustellen, dass der milchige Saft auch richtig ausgeleuchtet wurde, hat man diesen eigens frisch am Drehtag zubereitet. Und tatsächlich war das, was Keoghan zu sich nahm, weit weniger spektakulär als das, was wir Zuschauer glauben sollten. Barry schlürfte einen Mix aus „Joghurt, etwas Milch und etwas Wasser“, erzählt Davies. „Er hat es viermal gemacht und es wirklich geschafft. Jedes Mal probierte er eine andere Art von Schlürfen“, sagte die Produktionsdesignerin über Barrys Leistung.

„Wenn man solche Dinge filmt, sind oft 20 Leute im Raum. Es ist ziemlich angespannt“, erzählt Suzie. „Aber die Besetzung kann etwas so Außergewöhnliches hervorbringen, dass man eine Stecknadel fallen hören kann. Als Barry seine Arbeit machte, war es großartig. Er hatte keine Hemmungen.“ Um die Szene zu drehen, wurden einige Badewannen gebaut, wie Davies erzählt. „Bei einem haben wir ein Loch in die Seite gehauen, um eine Nahaufnahme von Barry zu machen, wie er das Wasser schlürft.“ Und falls euch auch beim Zugucken der alte Ausfluss mehr Sorgen als die Flüssigkeit bereitete: Der eklige Rost bestand aus essbarer Farbe 😉