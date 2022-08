Happy Birthday – to us! Diesen September feiern wir einen runden Geburtstag: das missMagazin wird 20 Jahre alt. Nach 20 Jahre, 7.304 Tage, 175.296 Stunden und 220 Ausgaben, ist die miss stärker und

größer denn je. Das haben wir vor allem euch zu verdanken – und das muss gefeiert werden!

Um euch DANKE für die vergangenen 20 Jahre zu sagen, reichen Sprudel & Glückwünsche aber definitiv nicht aus, stattdessen gibt’s für euch den ganzen September lang JEDE MENGE COOLE PREISE auf unserem Instagram-Account zu gewinnen! Wie? Das lest ihr hier!

20 Jahre miss – Get the Party started!

20 Jahre miss heißt: Das erste Magazin im Pocketformat und die erste komplett nachhaltige

Ausgabe am österreichischen Markt, jede miss mit einmaligem Design, prominente Chefredakteure wie Roberto Blanco und Dagmar Koller (no kidding), unzählige Promis am Cover und viele legendäre Partys.

Das 20-jährige Bestehen der miss heißt aber auch, viele zufriedene Kund*innen, Partner*innen und vor allem JEDE MENGE happy Leser*innen! Ihr habt uns zu dem gemacht, was wir heute sind und deshalb wollen wir euch DANKE sagen!

Aber nicht einfach irgendwie – unser 20-jähriges Jubiläum feiern wir mit einem ordentlichen Knall! Die Geburtstagsgeschenke packen nämlich nicht wir aus, sondern ihr! Wir erklären den September hiermit zu unserem Geburtstagsmonat – aka. dem fettesten Gewinnspiel-Month auf unserem Instagram-Account EVER!!!

So könnt ihr mitmachen: Abonniert uns auf Instagram und checkt dort täglich die coolen Gewinne, die in den nächsten Wochen dort auf euch warten. Einfach liken, kommentieren und mit ein bisschen Glück richtig tolle Preise abräumen!!!

Hier eine kleine Auswahl, was in den nächsten Wochen auf euch wartet:

Gmundner Keramik

Burlington

Womanizer

Kinotickets

Hipp-Packages

Hakuma

St. Martins Therme

Just Spices

Yosana Yogamatte

Claro

Attièl

… und vieles mehr!

Good Luck ihr Lieben!

Übrigens: Wusstet ihr, dass … ?

… der durchschnittliche Umfang eines missMAGAZINs 148 Seiten beträgt?

… die dünnste Ausgabe 90 und die dickste Ausgabe 180 Seiten hatte?

… 6 Stars besonders häufig auf dem Cover der miss waren? Nämlich Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Emma Stone und Amanda Seyfried.

… es ca. drei Wochen von der ersten Ideenfindung bis zur Druckabgabe einer fertigen Ausgabe dauert?

… dieses Jahr die 220. Ausgabe der miss erscheint?

… wir ca. 116.000 Leser:innen pro Ausgabe haben?