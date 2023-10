Eine 51-Jährige ist am Mittwochabend in Ehenbichl in Tirol von einer Herde Kühen attackiert und überrannt worden. Die Frau war zuvor mit ihren beiden Hunden über die Weide, auf der die Jungtiere standen, gelaufen.

Die 51-Jährige wurde laut Polizei unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Tirol: Kühe attackieren Frau und ihre Hunde

Am Mittwochabend kam es in Tirol zu einer Kuhattacke auf eine Frau. Laut Polizeibericht ging die 51-Jährige mit ihren beiden nicht angeleinten Hunden über eine Jungviehweide in Ehenbichl, als plötzlich einer der Hunde von einer Kuh attackiert wurde. Als die Frau versuchte, die Kuh von ihren Hunden abzudrängen, wurde sie plötzlich selbst von mehreren Kühen angegriffen und verletzt. Sie wurde nach Erstversorgung in das Krankenhaus Reutte gebracht.

Anzeige gegen Landwirt

Die Weide, über die die Frau ging, ist abgezäunt und durch einen Schranken versperrt; sie ist für Fußgänger und Fahrradfahrer aber zugänglich, wie es in einer Aussendung der Tiroler Polizei heißt. Bei der Attacke wurde die Frau unbestimmten Grades verletzt. Ihre Hunde wurden zum Tierarzt gebracht. Nach Abschluss der Erhebungen werde gegen den Landwirt Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet, so die Polizei.