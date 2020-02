Offen mit seinen Gefühlen umzugehen und anderen schnell zu vertrauen, ist prinzipiell eine gute Eigenschaft. Allerdings kann es auch nach hinten losgehen, wenn man sich zu schnell verliebt und auf jemanden einlässt.

Denn oft dient es nur dazu, jemand anderen zu vergessen oder sich nicht alleine zu fühlen. Besonders diese drei Sternzeichen neigen dazu, sich extrem schnell zu verlieben.

Krebs

Der Krebs ist ein sehr emotionales Sternzeichen, das total zufrieden mit sich selbst ist. Gefühle und sich zu verlieben sind für den Krebs deshalb auch total wichtig. Und obwohl er eigentlich schon oft verletzt wurde, ist ihm das Gefühl verliebt zu sein, um einiges wichtiger. Deshalb geht er auch immer wieder das Risiko ein, erneut Schmerz zu empfinden. Manchmal wäre es aber gar nicht so schlecht, wenn der Krebs sich mal nur auf sich selbst konzentriert, anstatt sich sofort in die nächste Liebes-Beziehung zu stürzen.

Schütze

Auch der Stier zählt zu den Sternzeichen, die sich extrem schnell verlieben. Oft zu schnell. Und oft verwechseln sich das Gefühl der Verliebtheit mit der Aufregung, etwas Neues zu entdecken und kennenzulernen. Der Schütze braucht ständig Abwechslung und dazu zählt eben auch, sich ständig in jemand neuen zu verlieben. Denn halbe Sachen gibt es für ihn nicht. Anstatt es mal langsam anzugehen und sich Schritt für Schritt vorwärts zu tasten, geht er gleich in die Vollen. Am Ende werden aber entweder er oder der Partner verletzt.

Widder

Auch Widder verliebt sich, ähnlich wie der Schütze, eher in das Abenteuer, als in die Person selbst. Deshalb wirken sie auch so, als würden sie sich total leicht und schnell verlieben. Wirklich auf jemanden einlassen tun sie sich allerdings nicht. Denn sobald sie merken, es könnte ernst werden, ziehen sie sich zurück. Der Widder ist aber durchaus fähig zu lieben – und das mit unglaublicher Intensität. Allerdings hat er große Angst verletzt zu werden.