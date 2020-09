Mit sich selbst unzufrieden zu sein, das kennen wir alle. Doch manche Menschen gehen viel zu hart mit sich selbst ins Gericht und finden nichts, mit dem sie wirklich zufrieden sind.

Dazu zählen vor allem diese drei Sternzeichen.

Steinbock

Der Steinbock ist ein Karrieremenschen, der ziemlich leistungsorientiert ist. Er hat für alles einen Plan und eine ganz genaue Vorstellung davon, wie gewisse Dinge ablaufen müssen. Sobald etwas nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hast, ist er unzufrieden. Und zwar nicht nur mit der Situation, sondern vor allem mit sich selbst. Er ist enttäuscht und hat das Gefühl, versagt zu haben. Zu oft macht sich der Steinbock Gedanken darüber, was andere über ihn denken und vergleicht sich ständig mit seinem Umfeld. Dabei verliert er oft den Blick aufs Wesentliche und übersieht all das, worauf er eigentlich stolz sein könnte.

Fische

Auch Fische zählen zu den Sternzeichen, die mit sich selbst oft unzufrieden sind. Denn sie sind dafür bekannt sehr emotional und einfühlsam zu sein. Damit stehen sie sich aber oft selbst im Weg, denn sie sind gerade deshalb auch sehr überempfindlich und sensibel. Sie neigen dazu schnell ängstlich und unsicher zu sein. Das äußert sich dann darin, dass sie extrem unzufrieden sind und man es ihnen einfach nie recht machen kann. Anstatt aktiv etwas dagegen zu tun, bleiben Fische oft in der Opferrolle hängen, die sie sich selbst zuschreiben.

Skorpion

Ähnlich ist es beim Skorpion. Auch er geht hart mit sich selbst ins Gericht und er selbst ist sein größter Kritiker. Ein großes Problem, mit dem der Skorpion zu kämpfen hat, ist seine Eifersucht und sein ständiger Konkurrenzkampf mit anderen, sowohl im Job als auch in der Beziehung. Anstatt einfach zu genießen, das Positive zu sehen und glücklich zu sein, ist dieses Sternzeichen oft unzufrieden. Dem Skorpion fällt es schwer, das zu schätzen, was er hat. Er vergleicht sich zu oft mit anderen und beschwert sich darüber, was in seinem Leben doch nicht alles besser sein könnte.