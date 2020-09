Die Schweiz hat Wien aufgrund der steigenden Infektionszahlen nun auf die Liste der Corona-Risikogebiete gesetzt. Ab kommenden Montag (14. September) gilt damit für Einreisende aus Wien Quarantänepflicht.

Der Rest von Österreich ist von der Regelung ausgenommen.

Schweiz verhängt Quarantänepflicht für Reisende aus Wien

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen in Wien hat die Schweiz die österreichische Hauptstadt nun auf die Risikoliste gesetzt. Für Einreisende aus Wien gilt damit ab kommenden Montag eine Quarantänepflicht. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Neben Wien setzt das Nachbarland außerdem auch Tschechien, mehrere Gebiete in Frankreich sowie die Britischen Jungferninseln auf die Liste.

Mehr als 50 Länder auf Risikoliste

In der Schweiz stehen aktuell mehr als 50 Gebiete und Länder auf der Corona-Risikoliste. Von Österreich steht derzeit steht nur Wien auf der Schweizer Liste, der Rest ist aktuell noch nicht von der Maßnahme betroffen. Sobald in gewissen Gebieten die Infektionszahlen einen Grenzwert von 60 Personen pro 100.000 überschreiten, könnte das aber auch für andere Regionen der Fall sein. In Wien verzeichnete man zuletzt mehr als 80 neue Fälle pro 100.000 Personen. Unterdessen steigen allerdings auch in der Schweiz die Coronavirus-Fälle seit Juni wieder. Laut aktuellen Daten der Johns Hopkins Universität liegt die Zahl der Infektionen bei 46.000. Außerdem wurden 2.000 Tote gemeldet.