Schockdiagnose für Linda Nobat! Die ehemalige Dschungelcamperin liegt mit Malaria im Krankenhaus. Auf Instagram erzählt die 27-Jährige jetzt, wie es ihr geht und erzählt auch, wo sie sich die Krankheit eingefangen hat.

„Es war wirklich sehr gefährlich“, so Linda.

Linda Nobat liegt mit Malaria im Krankenhaus

Große Sorge um Dschungelcamp-Star und Model Linda Nobat! Die 27-Jährige liegt seit vergangener Woche mit starken Symptomen im Krankenhaus. Erst haben die Ärzte eine Blutvergiftung bei Linda vermutet. Dann folgte eine Diagnose, die niemand gerne hören möchte. „Ich bin an Malaria tropica erkrankt, und dieses Malaria hat eben auch eine Entzündung in meinem Blut hervorgerufen“, erklärt Linda in ihrer Instagram-Story.

Innerhalb kurzer Zeit sei ihr Entzündungswert im Blut in die Höhe geschossen, so die Hanauerin. „Also sieht man, es war wirklich sehr gefährlich“. Doch mittlerweile kann die 27-Jährige wieder aufatmen, denn ihre Blutwerte seien gerade so gut, dass sie womöglich bald die Klinik verlassen darf. Aufgrund der Medikamente konnte „Malaria aus meinem Blut verbannt werden“, erzählt sie weiter. Sie habe aber immer noch heftige Kopfschmerzen. Das Fieber sei aber glücklicherweise weg.

Krankheit im Urlaub eingefangen

Nachdem Malaria eine Tropenkrankheit ist, die überwiegend in Afrika, Asien und Südamerika vorkommt, steht für Linda fest: Sie hat sich wohl im Urlaub angesteckt. Denn die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin ist erst kürzlich aus Kamerun zurückgekehrt. Auf Instagram teilte die 27-Jährige vor gut einer Woche noch einen Schnappschuss aus dem Urlaub.

„Die schöne Zeit hier in Kamerun neigt sich langsam dem Ende zu“, schreibt Linda. „Aber ich habe vor schon ganz bald wieder zu kommen! Ihr müsst Afrika generell mal besuchen es ist cooler und moderner als viele von euch denken mögen! Kommt und seht selbst. Ich bin mir sicher es wird euch so richtig gefallen.“

Laut RKI erkranken jährlich rund 200 Millionen Menschen an Malaria – für ungefähr 600.000 Personen endet die Tropenkrankheit tödlich. Übertragen wird diese übrigens durch die Anopheles-Mücke. Die Symptome ähneln einer Grippe und werden von teilweise heftigen Fieberschüben begleitet.

Im diesjährigen Dschungelcamp belegte Linda Nobat Platz 7. Die Folgen sind auf RTL+ abrufbar.