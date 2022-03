Die ersten Knospen sprießen, die Sonnenstrahlen werden wieder kräftiger, die Vögel singen um die Wette und die Kleidung wird bunter und fröhlicher! Ach Frühling, wie haben wir dich vermisst! ☀️ Damit du die schönste Zeit des Jahres voll und ganz genießen kannst, haben wir die besten Tipps für dich, um dich vor Verkühlung, Allergie und schlechter Laune zu schützen – denn die haben bei unserer Frühlingsmood nichts zu suchen!

Hallo Zwiebellook

Du kennst es bestimmt, die Schaufenster sind voll mit bunter frischer Frühlingsmode, aber das Thermometer says noooo. 🤔 Damit wir unseren Lieblingstrenchie endlich wieder ausführen können, ziehen wir am besten eine Schicht mehr drunter an: Ein Body gibt dir ein wohlig-warmes Gefühl, die Bluse drüber lässt einen kleinen Kragen rausblitzen und macht Lust auf mehr und der dicke Pulli on top hält warm und ist beim Kaffee im warmen Frühlingssonnenschein schnell ausgezogen. Mit dem Zwiebellook haben wir außerdem den besten Grund, all unsere Lieblingsteile auf einmal zu tragen! 😍

via GIPHY

Tschüss Pollendrama

Wusstest du, dass knapp 25 Prozent der Österreicher:innen unter einer Pollenallergie leiden? Das ist die am häufigsten verbreitete Allergie und wie du siehst – you are not alone! Aber ganz ehrlich, helfen tut uns das jetzt nicht. Was allerdings hilft, ist Allergyl. 🤩 Der Nasenspray in Pulverform aus der Apotheke wird bereits vor der Pollensaison angewendet und bildet so eine Schutzschicht, die Pollen und Co einfängt, sodass sie sich gar nicht erst einnisten und Symptome auslösen können. Allergyl lindert deine allergischen Symptome in nur wenigen Minuten und besteht zu 100 Prozent aus natürlichen Stoffen, wie pflanzliche Zellulose und Pfefferminze. So gibst du Pollen keine Chance und kannst die herrliche Frühlingsluft ganz tief einatmen! 🌼

Bild: Stock Adobe / Anna Subbotina

Safety-Strumpfhose

Was ist mitunter das schönste am Frühling? Genau, nackte Knöchel! Denn sobald die Sonne sich blicken lässt, können wir es kaum erwarten Sneaker, Loafer und Co aus dem Schrank zu holen! Das einzige Problem: Im Schatten und am Abend ist es oftmals noch ziemlich frisch. ❄️ Damit wir uns nicht verkühlen, haben wir am besten immer eine Safety-Strumpfhose in der Tasche dabei! Die können wir blitzschnell unterziehen, ohne den stylishen Look zu verderben. Und dabei muss es nicht nur „Hautfarben“ sein, Muster wie Pünktchen, Netz oder Streifen sind gerade richtig in und können jedes Outfit noch einmal richtig aufpeppen! 🤩

via GIPHY

Gummistiefel-Love

In unserer Kindheit haben wir sie geliebt, jetzt sind sie ein Fashionstatement: Gummistiefel! ☂️ Im Frühling wechseln Sonne, Regen und Wind so häufig, wie manch andere die Unterhose. Da muss das richtige Schuhwerk griffbereit neben der Türe stehen, sodass wir blitzschnell reinhüpfen können, wenn sich Regen ankündigt. Zum Glück sind die modischen Gummler seit einigen Jahren wieder en vogue und sogar auf den Laufstegen gerne gesehen! Pssst, aber eigentlich tragen wir sie ja doch nur, um wie damals in jede Pfütze springen können! 😍

via GIPHY

Frühlingsrollen, denn keiner mag Winterspeck

Viel zu wenige Sonnenstunden, viel zu viele neue Serien und allzu gemütliches Nixen haben uns die letzten Monate „leider“ daran gehindert, Sport zu machen. Und dann waren da auch noch diese vielen leckeren Kekse und der Topf Pasta macht im Winter einfach happy! 🍝 Kein Wunder, dass die Hose langsam eng und die Jogginghose unsere beste Freundin geworden ist – aber who cares? Geht uns nämlich gerade allen so. Zum Glück ist jetzt endlich Frühling und wir sagen Tschüss Winterspeck, denn Frühlingsrollen sind sowieso viiiel besser! 😇

via GIPHY