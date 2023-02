Du fühlst dich momentan irgendwie ausgelaugt und lustlos, weißt aber nicht, woran das liegen könnte? Vielleicht verbringst du gerade einfach zu wenig Zeit mit dir selbst. Tatsächlich fällt es vielen in Zeiten von Social Media und Dauerbeschallung zunehmend schwerer, Zeit alleine zu verbringen und diese sogar zu genießen. Me-Time ist allerdings mindestens genauso wichtig wie Quality-Time, mit anderen! Denn nur wenn wir uns um uns selbst kümmern, können wir uns auch zu 100 Prozent unseren Liebsten widmen.

An diesen drei Anzeichen erkennst du, dass du dringend mehr Me-Time einplanen solltest!

1. Treffen und Gespräche rauben dir Energie

Nach einem Event mit einer größeren Anzahl an Menschen bist du sowieso erschöpft. Aber auch nach dem Kaffee mit deiner Schwester oder dem After-Work-Drink mit deiner BFF fühlst du dich ausgelaugt und energielos. Und das, obwohl dir deine besten Freunde sonst eigentlich sehr guttun und du eigentlich gerne mit ihnen Zeit verbringst. Auch diejenigen, die sich generell schnell ängstlich und überfordert fühlen, wenn sie mit Menschen zusammen sind, sollen einen Gang zurückschalten. All dies sind nämlich Zeichen, dass du dein nächstes Treffen einfach mal absagen und mehr Zeit für dich einplanen solltest. Ein schöner Selfcare-Abend nach der Arbeit würde dir bestimmt guttun, und auch deine BFF ist dir bestimmt nicht böse deswegen. Also, mach dir kein schlechtes Gewissen und genieß die Zeit alleine!

2. Mangelnde Konzentration

In einer Gruppe fällt es dir unglaublich schwer, dich zu konzentrieren und den Gesprächen zu folgen. Dabei ist es egal, ob es deine Arbeitskolleg:innen sind, deine engsten Freunde oder Familienmitglieder. Die fehlende Konzentration hat in diesem Fall nichts damit zu tun, wie gut du die Personen in der Runde kennst. Und auch wenn du dich wirklich für die Menschen und ihre Storys interessierst, bleibt dennoch das Gefühl, du kannst in den Gesprächen nicht wirklich folgen. Höchste Zeit für wieder bisschen mehr Zeit für dich! Wie wärs mit einem Spaziergang an der frischen Luft? Podcast oder Musik rein und einfach nur die Seele baumeln lassen!

via GIPHY

3. Du fühlst dich „grundlos“ ausgelaugt

Du fühlst dich irgendwie einfach unrund und weißt nicht wieso. Du stehst morgens auf, und es geht dir nicht ganz gut, obwohl du den ganzen Tag perfekt durchgeplant hast und von Leuten umgeben bist, die du sehr gerne hast. In der Arbeit läuft eigentlich auch alles nach Plan. Trotzdem stimmt irgendwas einfach nicht. Auch Kleinigkeiten im Alltag überfordern dich momentan, und Entscheidungen zu treffen fällt dir irgendwie schwerer als sonst. Zeit für Besinnung. Und das klappt am besten, wenn du dir ganz bewusst Me-Time einplanst und das tust, was dir guttut. Und jaaa, das kann auch mal ein chilliger Netlix-Abend sein.

via GIPHY