“Sex and the City”-Fans aufgepasst: In einem neuen YouTube-Video verkündet der Cast rund um Sarah Jessica Parker, dass das Sequel “And just like that” bereits dieses Jahr herauskommt.

Damit erscheint es deutlich früher als erwartet.

“And just like that” erscheint noch in diesem Jahr

Bisher vermuteten Fans, dass die “Sex and the City”-Fortsetzung “And just like that” frühestens im kommenden Jahr erscheinen soll. In einem neuen Video erklärt Sarah Jessica Parker aka Carrie jetzt aber überraschend, dass die neue Serie doch deutlich früher erscheinen wird. Das neue Startdatum ist nämlich schon im Dezember 2021.

Damit bekommen Fans einen weiteren Hinweis auf die neue Serie. Denn obwohl rund um den Inhalt der Serie durchaus noch ein Geheimnis gemacht wird, gab HBO Max in den vergangenen Wochen und Monaten schon einige interessante Details bekannt. So wird von dem legendären Quartett diesmal nur ein Trio zu sehen sein. Denn Kim Catrall wird ihre Rolle als Samantha nicht wieder aufnehmen.

Verstorbener Willie Garson soll noch zu sehen sein

Stattdessen kommen aber mindestens vier neue Charaktere dazu: Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury, Sara Ramirez und Karen Pittman sollen in der Serie zu sehen sein. Wie die Frauen auf den Freundeskreis stoßen und was sie mit ihm zu tun haben, ist allerdings noch unbekannt.

Bekannt ist allerdings, dass neben den Neulingen auch einige Lieblinge des Originals zurückkehren. In einem ersten Teaser bekamen Fans schon Szenen mit Mister Big zu sehen. Auch der kürzlich verstorbene Willie Garson soll in der Fortsetzung mitspielen. Mit seiner Rolle als Stanford war er für viele eines der größten Serien-Highlights.

“And just like that” wird in Amerika übrigens auf HBO Max ausgestrahlt. Wo genau die Serie hierzulande verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt. Frühere HBO-Max Originale wie die Friends-Reunion erschienen bisher allerdings häufig bei Sky.