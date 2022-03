Diesen Oscar-Moment wird wohl niemand mehr so schnell vergessen: Will Smith stürmt nach einem Witz über seine Frau auf die Bühne und ohrfeigt Komiker Chris Rock. Nur wenige Minuten später nimmt er seinen ersten Oscar entgegen. Doch dieser Gewaltausbruch könnte Konsequenzen haben, denn die Academy leitet nun Ermittlungen ein.

Im schlimmsten Fall könnte ihm sein Oscar sogar wieder entzogen werden.

Academy leitet Untersuchungen ein

Die Watschen-Attacke des 53-Jährigen gegen Chris Rock könnte nun weitreichende Konsequenzen haben. Nachdem der Komiker einen unangebrachten Witz über Wills Frau und ihren Haarausfall (Jada Pinkett Smith leidet an einer Krankheit, die Haarausfall verursacht) macht, stürmte der „Prince of Bel Air“-Darsteller auf die Bühne und verpasste dem Comedian vor laufenden Kameras eine Ohrfeige. In einem offiziellen Statement der Academy zum Gewaltausbruch heißt es daraufhin: „Die Academy verurteilt die Handlungen von Herrn Smith bei der gestrigen Show“, so in einer Mitteilung der Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Inzwischen habe die Academy sogar die Überprüfung des Vorfalls eingeleitet. „Wir werden weitere Maßnahmen und Konsequenzen in Übereinstimmung mit unserer Satzung, unseren Verhaltensstandards und dem kalifornischen Gesetz prüfen“, teilte die Academy mit. Chris Rock selbst hingegen habe sich laut des Los Angeles Police Department geweigert, eine Anzeige gegen Smith zu erstatten.

Will Smith könnte Oscar entzogen werden

Nur wenige Minuten nachdem Will Smith zugeschlagen hatte, nahm der 53-jährige Schauspieler auf derselben Bühne seine erste Oscar-Auszeichnung in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ für seine Rolle als King Richard entgegen. In seiner tränenreichen Dankesrede entschuldigte er sich für seine Affekt-Handlung. Auch auf Social Media bittet er die Öffentlichkeit und die Academy später nochmals um Entschuldigung. Doch die Academy betont daraufhin erneut, dass sie derartiges Verhalten nicht duldet. In ihrem späteren Statement fügte die Filmorganisation ein fünfseitiges Dokument über Verhaltensstandards bei.

Demnach seien „körperlicher Kontakt, der unaufgefordert und in er jeweiligen Situation unangemessen und unerwünscht ist, oder erzwungene sexuelle Aufmerksamkeit“ völlig inakzeptabel. Auch „Einschüchterung, Stalking, missbräuchliches oder bedrohliches Verhalten oder Mobbing“ toleriere die Academy nicht. Weshalb sie in solchen Situationen zu Disziplinarmaßnahmen greifen dürfe.

Will Smith drohen somit „die Aussetzung der Mitgliedschaft oder Ausschluss der Mitgliedschaft“. Im schlimmsten Fall müsste er sogar seinen Oscar wieder zurückgeben, auch wenn das laut Experten sehr unwahrscheinlich ist. Wie sich die Academy entscheiden wird, bleibt also abzuwarten.