Es gibt Menschen, die einfach immer gut gelaunt und optimistisch sind. Sie strahlen wahre Lebensfreude aus. Und dann gibt es die Pessimisten. Sie gehen immer vom schlimmsten aus und zerdenken einfach alles bis ins kleinste Detail. Oft hängt das mit dem Sternzeichen zusammen. Besonders diese drei Sternzeichen sehen so gut wie alles negativ.

Diese Tierkreiszeichen sind richtige Pessimisten.

Jungfrau

Die Jungfrau gilt als besonders perfektionistisches Sternzeichen, das sich nie wirklich mit etwas zufriedengibt. Alles muss nach Plan laufen. Tut es das nicht, dann ist das Grund genug, um sofort alles in einem schlechten Licht zu sehen. Und genau deshalb zählt sie auch zu den Pessimisten unter den Tierkreiszeichen. Hinzu kommt, dass die Jungfrau außerdem ziemlich detailverliebt ist – eine Eigenschaft, die eigentlich etwas Gutes an sich hat, doch im Fall dieses Sternzeichen kann das leider schnell nach hinten losgehen. Denn nichts ist für sie wirklich gut genug. Dadurch schafft sie es nicht, das große Ganze zu sehen und verpasst so die besten Momente, denn manchmal liegt das schöne gerade in der Unvollkommenheit.

Widder

Der Widder zählt ebenfalls zu den Pessimisten unter den Sternzeichen und hat, ähnlich wie die Jungfrau, schon fast sein ganzes Leben ganz genau durchgeplant. Er überlässt nichts dem Zufall und muss alles in der Hand haben. Das rührt daher, dass er nichts und niemandem vertraut. Immer wägt er seine Handlungen genauestens ab und überlegt sich mögliche Konsequenzen. Durch seine großen Existenzängste malt er sich immer wieder ein düsteres Zukunftsbild, die er mit seinem Kontrollwahn in Schach halten möchte.

Skorpion

Auch der Skorpion zählt zu den Schwarzmalern unter den Sternzeichen. Sein Misstrauen und Pessimismus kennen nämlich keine Grenzen. Er konzentriert sich zu sehr auf die schlechten Aspekte in seinem Leben. So verpasst er die schönen Seiten, die ihm geboten werden und weiß diese gar nicht zu schätzen. Vor allem seine Schwierigkeiten damit, anderen zu vertrauen, hindern ihn daran, das Leben einfach mal zu genießen.