In der Nacht von heute (1. Mai) auf morgen ist es soweit: Die exklusivste Fashion-Nacht des Jahres findet wieder Mal in New York City statt. Eine Einladung für die Met Gala ist äußerst begehrt. Doch nicht alle Stars wollen auf die Gästeliste. Einige Celebrities boykottieren das Event sogar öffentlich.

Welche das sind, verraten wir euch hier.

Diese Stars boykottieren die Met Gala

Am 1. Mai ist es wieder soweit: Der Höhepunkt aller Modeveranstaltungen findet in New York City statt – wir sprechen von der Met Gala. Organisiert wird das Event von Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour. Wer zur Met Gala kommen darf, entscheidet die Organisatorin selbst. Eine Einladung ist daher bei der High Society höchst begehrt. Doch nicht alle Stars sind Fans von dem Event der Extraklasse. Die folgenden Celebrities halten so gar nichts von der Met Gala und lassen dies auch alle Welt wissen.

Amy Schumer

Komikerin und Schauspielerin Amy Schumer stand bereits mehrfach auf der Gästeliste. Doch für sie gleicht der Besuch eher einer „Bestrafung“. In der „Howard Stern Show“ fand sie klare Worte für den Promi-Auflauf: „Es ist so, als würden die Menschen dort eine Konversation imitieren. Wir sind angezogen wie ein Haufen verdammter Arschlöcher. Ich mag das nicht. Und ich habe kein Interesse an Fashion.“ Amy habe dort mit Megastar Beyoncé gesprochen: „Ich habe Beyoncé kennengelernt und sie meinte: ‚Ist das deine erste Met Gala?‘ Und ich dachte: ‚Das ist definitiv meine letzte.’“

Demi Lovato

Auch Demi Lovato war von dem Mode-Event mehr oder weniger entsetzt. Sie besuchte die Gala im Jahr 2016. Gegenüber “Billboard” berichtete sie danach, dass sie keinen Spaß auf der Met Gala hatte. “Ich habe mich so unwohl gefühlt, dass ich trinken wollte. Ich bin direkt nach der Gala zu einem Meeting der Anonymen Alkoholiker gegangen”, so die Sängerin, die in der Vergangenheit mit Drogen- und Alkoholprobleme zu kämpfen hatte.

Gwyneth Paltrow

Auch Gwyneth Paltrow äußerte sich in der Vergangenheit negativ zur Met Gala. Sie selbst nahm seit 1995 regelmäßig an der Veranstaltung teil. Im Jahr 2013 sagte die Schauspielerin dann nur wenige Tage nach dem Event in einem Interview: „Ich gehe nie wieder hin!“. Sie fügte hinzu: „Es scheint, als wäre es das Beste auf der Welt, man denkt immer: ‚Oh mein Gott, es wird so glamourös und erstaunlich und du wirst all diese Leute sehen.‘ Und dann kommt man dort an und es ist so heiß und es ist so voll und alle drängen dich. Ich denke, wir sind alle ein bisschen zu alt, um uns als Punks zu verkleiden.“

Tina Fey

Auch Tina Fey zählt nicht gerade zu den größten Fans der Met Gala. Sie habe das Event im Jahr 2010 besucht. 2015 beschrieb sie ihre Meinung zu dem Event im Interview mit David Letterman sehr anschaulich. „Jeder Idiot aus allen Lebensbereichen ist da und trägt irgendein dummes Ding. Stell dir vor, du hättest eine Million Arme – alle Menschen, denen du eine verpassen wollen würdest, sind dort.” Sie bezeichnete die Met Gala sogar als „Idiotenparade“.