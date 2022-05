Liebe hält wohl doch ewig! Ein Mann aus Thailand hat das jetzt auf eine ziemlich gruselige Art und Weise bewiesen. Denn er lebte ganze 21 Jahre lang neben seiner toten Frau.

Jetzt war es für ihn aber an der Zeit, sie gehen zu lassen.

Thailand: Mann lebt neben der Leiche seiner Frau

Vor 21 Jahren ist die Frau von Charn Janwatchakal, einem Mann aus Thailand, gestorben. Für ihn brach an diesem Tag eine Welt zusammen, denn er liebte sie so sehr, dass er sie einfach nicht gehen lassen wollte. Daher hat er sich für einen drastischen Schritt entschieden, um immer bei ihr zu sein: Er bewahrte ihre Leiche über zwei Jahrzehnte lang bei sich zuhause auf.

Gegenüber The Nation Thailand erklärte der heute 72-Jährige, dass er eigentlich bis zu seinem Tod bei seiner Frau sein wollte. Doch dann hat er erkannt, dass sie so wohl niemals ein angemessenes Begräbnis hätte. Deshalb kontaktierte er eine Stiftung und bat diese, ihm bei der Einäscherung seiner Seelenverwandten zu helfen. Laut der thailändischen Zeitung, fanden Mitarbeiter den Mann schließlich neben seiner toten Frau sitzen.

„Ich vermisse dich jede Minute“

Die Umstände, wie der 72-Jährige lebte, waren erschreckend. Denn der Mann war in einem baufälligen, kleinen Betonhaus untergebracht, das weder Fenster noch Türen hatte. Der Sarg, in dem sich seine verstorbene große Liebe befand, stand direkt neben dem Platz, an dem er immer geschlafen hat. Wie er gegenüber dem thailändischen Medium erzählte, hat er regelmäßig Gespräche mit der Toten geführt, so als würde sie direkt neben ihm stehen.

Für seine beiden Söhne war das offenbar unerträglich, sie haben den Ort verlassen, weil sie nicht damit einverstanden waren, wie der Körper ihrer Mutter aufbewahrt wird. Mittlerweile hat aber auch Charn erkannt, dass nun die Zeit gekommen ist, sich von seiner Ehefrau für immer zu verabschieden. „Ich vermisse dich immer noch jede Minute und meine Liebe zu dir hat sich nicht geändert“, soll er The Nation Thailand zufolge gesagt haben, als Mitarbeiter der Stiftung die Leiche mitnahmen.

Die Frau wurde eingeäschert und befindet sich nun wieder im Besitz des 72-Jährigen. Wie er es geschafft hat, den Körper all die Jahre über zu konservieren, ist nicht bekannt. Möglicherweise kannte er sich auf diesem Gebiet jedoch aus, da er unter anderem als Sanitäter in der Armee tätig war. Eine Klage droht dem Thailänder übrigens nicht, denn er hat den Tod seiner Frau im Jahr 2001 sachgemäß den Behörden gemeldet.

