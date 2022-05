Wie könnte man intelligentes Leben im All auf uns Menschen aufmerksam machen? Forscher der NASA hatten da jetzt einen besonders kreativen Einfall: Sie laden Aliens mit Nacktbildern ein.

Die Forscher der NASA gehen wohl davon aus, dass außerirdisches Leben ähnlich tickt, wie wir.

NASA-Forscher wollen mit Aliens in Kontakt treten

Es ist die Frage aller Fragen: Gibt es Leben außerhalb des Planeten Erde? Die Wissenschaft ist sich jedenfalls einig: Bestimmt gibt es in irgendeiner Form noch andere Lebewesen außerhalb des blauen Planeten. Dass diese aber tatsächlich aussehen wie grüne Männchen oder E.T., ist eher zu bezweifeln.

Nichtsdestotrotz stellen sich Nasa Forscher die Frage: Wie könnte man intelligentes Leben im All auf die Menschheit aufmerksam machen und ihre Interesse wecken? Das Forschungsprojekt „A Beacon in the Galaxy“ (übersetzt: „Ein Leuchtfeuer in der Galaxie“) will zumindest herausfinden, ob es überhaupt möglich ist, mit außerirdischen Lebensformen in Kontakt zu treten. Dazu wurden ein paar einleuchtende, aber auch skurrile Ideen entwickelt. Das Projekt wurde nun im Fachmagazin „Galaxies“ vorgestellt.

Nacktbild soll Aliens anlocken

Der wohl kurioseste Vorschlag kommt von dem Astrophysiker und Nasa-Forscher Dr. Jonathan Jiang: Demnach sollen die Aliens Nacktbilder bekommen. Einfach damit sie sehen, wie der menschliche Körper ausschaut. Zudem winken und lächeln die beiden Figuren auf der „Einladung“, um zu vermitteln, dass wir friedlich und sie willkommen sind. Klingt plausibel.

Das Bild ist übrigens Teil eines 13-seitigen Briefs. Dieser enthält neben den Nackt-Illustrationen diverse grundlegende Informationen aus der Mathematik, Chemie und Biologie. „Die Motivation für das Design war, ein Maximum an Informationen über unsere Gesellschaft und die menschliche Spezies in einer minimalen Botschaft zu verpacken“, erklärt Jiang. Das Ziel sei es, möglichst viele Informationen über unser Leben auf der Erde und den Wissensstand möglichst universell zu vermitteln.

Binäre Codes zur Kontaktaufnahme

Deswegen sollen neben dem Nacktbild auch binäre Codes über die biochemische Zusammensetzung des Lebens auf der Erde, eine mit Zeitstempel versehene Position des Sonnensystems sowie digitalisierte Darstellungen des Sonnensystems und der Erdoberfläche, in die Weiten des Alls übermittelt werden. Ob die Außerirdischen alle Zuordnungen dann auch wirklich verstehen, und wann wir mit einer Antwort rechnen können, steht in den Sternen.

Und apropos Sterne: „Adressiert“ wird der Brief übrigens in die Richtung eines dichten Sternenrings, der sich in der Nähe des Zentrums unserer Galaxie befindet. Bleibt nur zu hoffen, dass die außerirdischen Lebensformen den Brief dann auch finden.

