Weil ein Mann eine Katze in Griechenland ins Meer kickte, drohen ihm jetzt bis zu zehn Jahre Haft. In einem viralen Video ist der Mann beim Essen in einem Restaurant zu sehen, wie er zwei Katzen mit einem Stück Fisch anlockte und eine davon mit seinem Fuß ins Wasser stieß.

Beiden Katzen gehe es laut Besitzer des Restaurants gut, der sich sofort um seine Tiere kümmerte.

Mann verhaftet, weil er eine Katze ins Meer stieß

Es ist mal wieder eine von diesen Aktionen, die man einfach nicht verstehen muss. Anstatt es sich in einem Restaurant auf der griechischen Insel Evia einfach nur gut gehen zu lassen, musste ein Mann all seine grausamen Register ziehen. Das zeigt ein virales Video, das derzeit auf Social Media die Runde macht. Der besagte junge Mann saß mit zwei Freunden in einem jener Lokale direkt am Meer, in dem sich Tiere frei bewegen dürfen.

Doch statt die zwei Katzen des Restaurantbesitzers einfach in Frieden zu lassen, lockte er sie mit einem Stück Fisch an. Eines von den Tieren köderte er ganz nah ans Wasser, um es dann mit seinem Fuß ins Meer zu stoßen. Danach versuchte er es noch bei der zweiten Katze, doch die ergriff noch rechtzeitig die Flucht. Die Begleiter des Mannes lachten nach der Aktion nur laut auf.

Laut dem örtlichen Tierschutzverein geht es den Katzen aber gut und sie sind wohlauf. Ihr Besitzer habe sie direkt danach zum ansässigen Tierarzt gebracht, welcher sich um die Katzen gekümmert habe.

Jetzt droht dem Mann eine Haftstrafe

Der Tierquäler konnte dank der auf Video festgehaltenen Szene, die viral ging, von der Polizei identifiziert und festgenommen werden. Der griechische Minister Takis Theodorikakos hat die Verhaftung des jungen Mannes nachträglich über die sozialen Medien bekannt gegeben. „Die griechische Polizei hat eine Person festgenommen, die ein Kätzchen getreten und ins Meer geworfen hat. Gewalt gegen Tiere ist inakzeptabel“, schreibt er auf Twitter.

Griechenland geht streng gegen Tierquäler vor. Im Jahr 2020 wurde ein Gesetz verabschiedet, das schwere Tierquäler mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft. „Die Regierung hat ein strenges Gesetz zum Schutz von Tieren vor Missbrauch erlassen, das nun umgesetzt wird“, betont der griechische Minister. Somit könnten auf den jungen Mann bis zu zehn Jahren Haft und eine Geldstrafe von maximal 50.000 Euro zukommen.