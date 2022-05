Endlich kann Malcolm MacDonald wieder ein normales Leben leben. Eine Operation machte es möglich. Nachdem er sein Glied aufgrund einer Blutvergiftung verloren hat, formten Experten einen neuen Penis an seinem linken Arm, der dann transplantiert werden sollte. Doch aus den geplanten zwei Jahren der medizinischen Verfahren wurden aufgrund von mehreren Verzögerungen am Ende sechs Jahre.

Jetzt setzten die Ärzte seinen Penis endlich von seinem Arm zwischen seine Beine.

Mann lebte sechs Jahre mit Penis am Arm

In England wurde für diesen Mann der Albtraum eines jeden Mannes zur Wirklichkeit. Wegen einer Blutvergiftung wurden nämlich nicht nur die Finger und Zehen von Malcolm MacDonald schwarz, sondern auch sein Penis. „Er fiel einfach auf den Boden“, erzählte der 47-Jährige gegenüber The Sun. Ganze zwei Jahre lang machte er die Hölle durch und verlor wegen seines fehlenden Glieds auch sein Selbstvertrauen. Doch dann schickte sein Hausarzt ihn zu einem Experten für Phalluskonstruktion. Und der machte ihm damals wieder Hoffnung. Denn Prof. David Ralph sagte ihm, es gäbe eine Möglichkeit, seine „Männlichkeit“ wiederzubekommen.

Dafür würde ihm sein neues Genital am Arm geformt und dann zwischen seine Beine transplantiert. Für das gesamte medizinische Verfahren mit Rekonstruktion und Heilungsprozess waren insgesamt zwei Jahre angedacht. Doch aufgrund mehrerer Verzögerungen musste die erlösende Operation immer wieder verschoben werden. Zuletzt sagten die Ärzte die OP im April 2020, unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie, ab.

Aber nun hat das Warten für den Briten ein Ende. In einer neunstündigen Operation wurde das an seinem Arm ausgewachsene Genital endlich an die vorgesehene Stelle versetzt. Eine implantierte Penispumpe sorgt in Zukunft dafür, dass der 47-jährige Brite auch wieder Geschlechtsverkehr haben kann. „Kannst du dir vorstellen, sechs Jahre deines Lebens mit einem Penis am Arm zu verbringen? Es war ein Albtraum, aber jetzt ist er weg. Der kleine Mistkerl“, sagt der 47-Jährige gegenüber The Sun.

Jetzt sucht Malcolm auf Tinder nach der Liebe

Lange verzichtete Malcolm auf Dating und die Liebe. „Ich bin bereit, mich wieder zu verabreden, mein letztes Mal ist 14 Jahre her. Das ist viel zu lange“, sagt er. Nun versucht er sich auf Online-Dating-Plattformen – unter anderem auch auf Tinder. „Ich kann ausgehen und muss keine Angst mehr haben, dass mir jemand die Hose runterzieht und dann nichts mehr da ist“, verriet er The Sun.

Er kann seinen Enthusiasmus kaum zurückhalten: „Das Leben kehrt zurück. Ich will nicht hier sitzen und mich damit aufhalten oder mir Hoffnungen machen, wie die Geschichte am Ende aussehen wird, denn das, was man sich im Leben wünscht, passiert nie“, so Malcolm.