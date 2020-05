Trennung trotz Liebe? Was absurd scheint, kommt leider oft genug vor. Denn es gibt viele Gründe, um eine Beziehung zu beenden. Doch gerade, wenn man sich noch liebt, ist es umso schwerer, über seinen Partner hinwegzukommen.

Doch auch wenn noch Gefühle im Spiel sind, gibt es Wege, wie man die Trennung gut verarbeiten kann:

Seid traurig

Wenn ihr euch gerade erst getrennt habt, ist es völlig normal, das Ende der Beziehung einfach nicht akzeptieren zu wollen. Gerade, wenn die Wunden noch frisch sind, denkt man vor allem an die schönen Zeiten und trauert der Partnerschaft nach. Dieses Gefühl müsst ihr auch gar nicht verdrängen, im Gegenteil: Lasst eurer Trauer freien Lauf. Redet mit Freunden oder Familie über alles, was euch am Herzen liegt und unterdrückt dabei keine Träne. Nehmt euch Zeit, um euch von den schönen Momenten, die ihr mit eurem Ex-Freund oder eurer Ex-Freundin geteilt habt, zu verabschieden. Wer Probleme hat, richtig zu trauern, kann mit Musik oder einem berührenden Film nachhelfen. Das wichtigste dabei ist, dass man alle negativen Gefühle rauslässt, bevor man sich vornimmt, nicht mehr zurückzublicken.

Redet über alles

Gerade, wenn sich beide Partner noch lieben und der Grund für die Trennung sehr kompliziert ist, kann es passieren, dass einer vielleicht nicht ganz versteht, wieso es vorbei ist oder sich noch Hoffnungen macht. Gerade dann ist ein klärendes Gespräch zwischen den Ex-Partnern besonders wichtig. Dabei solltet ihr einfach alles rauslassen, was euch am Herzen liegt und was ihr geklärt haben möchtet. Aber nicht immer gibt es auf alles eindeutige Antworten und auch das muss man früher oder später versuchen, zu akzeptieren. Wichtig ist nur, dass alle Fragen gestellt wurden und man nicht mehr das Gefühl hat, dass noch irgendetwas ungesagt geblieben ist.

Eure Gefühle solltet ihr übrigens nicht nur mit eurem Ex-Partner besprechen, sondern auch mit Freunden oder Familie. Denn ein offenes, unbeteiligtes Ohr kann euch dabei helfen, die Dinge etwas klarer und nüchterner zu betrachten. Außerdem hilft es immer, sich seinen Kummer von der Seele zu reden.

Habt nach der Trennung keinen Kontakt

Eure Beziehung ist zwar vorbei, aber die Gefühle füreinander sind ja noch da, deswegen möchte man den anderen noch in seinem Leben halten. Das ist aber gerade, wenn man sich noch liebt, keine gute Idee. Zumindest in der Zeit unmittelbar nach der Trennung solltet ihr keinen Kontakt haben. Sonst läuft ihr Gefahr, dass ihr erst recht wieder eine Beziehung eingeht oder sich einer von beiden falsche Hoffnungen macht. So weh es auch tut, sollte man am besten die Nummer seines Partners löschen und einfach den Kontakt komplett abbrechen.

Kümmert euch nach der Trennung vor allem um euch selbst

Ja, es klingt abgedroschen: die liebe Selbstliebe! Denn nur wer sich selbst liebt, kann auch wieder jemand neuen lieben etc. etc.. Doch es gibt einen Grund, wieso man immer gesagt bekommt, dass man sich nach einer Trennung erstmal um sich selbst kümmern sollte. Immerhin habt ihr nun die Chance, aus eurer Erfahrung zu wachsen und eine neue Seite an euch kennenzulernen. Außerdem habt ihr jetzt als Single vielleicht wieder mehr Zeit für Dinge, die davor zu Kurz gekommen sind. Ihr wolltet schon immer eine Fremdsprache lernen oder Anfang zu boxen? Jetzt ist die Zeit dafür genau das zu tun, was ihr immer schon machen wolltet.

Kümmert euch um andere

Ihr braucht Ablenkung, aber Dates sind gerade einfach keine gute Idee? Dann kümmert euch auch um andere Menschen. Denn wer anderen aus einer Notlage oder Trauer heraushilft, kann oft auch selbst davon lernen. Denn während man die andere Person unterstützt, verändert sich auch die Sicht auf die eigene verzwickte Situation.

Schreibt eine Liste mit Gründen, wieso ihr Schluss gemacht habt

Dieser Punkt wird vor allem jenen gefallen, die gerne planen und Ordnung haben oder jenen, die einfach ihren Aggressionen freien Lauf lassen möchten. Macht eine Liste, in die ihr all die Gründe schreibt, wieso ihr eure Beziehung beendet habt. Oder, wer es gerne noch etwas offensichtlicher hat: All die negativen Eigenschaften eures Ex-Partners. Er hat nicht richtig kommunizieren können? Sie hat immer mit anderen geflirtet? Er lief immer davon, wenn es kompliziert wurde? Schreibt es nieder und lasst es los.