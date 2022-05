Lily-Rose Depp, die Tochter von Johnny Depp, hält sich komplett aus dem Prozess zwischen ihrem Vater und Amber Heard raus. Ihr gutes Recht! Doch das stößt Johnnys Superfans sauer auf, denn die erwarten mehr Support von ihr. Und deshalb bombardieren sie Lily-Rose jetzt mit unzähligen beleidigenden Hasskommentaren auf Social Media.

Es ist nicht das erste Mal, dass Johnnys Superfans Grenzen überschreiten.

Lily-Rose Depp online von Johnnys Fans angefeindet

Der Verleumdungsprozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp nimmt einfach kein Ende. Jetzt wird auch seine Tochter mit hineingezogen – zumindest von Johnnys größten Fans. Die haben nämlich überhaupt kein Verständnis dafür, dass seine Tochter ihn nicht öffentlich unterstützt. Aus diesem Grund bombardieren sie das 22-jährige Model mit bösen und beleidigenden Kommentaren auf ihrem Instagram-Account.

Seit der Prozess begonnen hat, ist es still auf den „Social Media“-Kanälen der „The King“-Darstellerin. Die 22-Jährige hat seit dem Beginn des Gerichtsverfahrens nichts mehr gepostet. Ihr gutes Recht! Doch die Fans ihres Vaters wollen das offenbar nicht so ganz akzeptieren und sind verärgert darüber, dass sie den Schauspieler auf ihren Social Media Kanälen nicht supportet. Sie werfen ihr unter anderem vor, sie würde ihr Brüste öfter posten als ihren eigenen Vater. Ein anderer Fan schreibt: „Nicht ein einziges Foto von deinem Vater! Was für eine Art Mensch bist du?!“

Fans verteidigen Lily-Rose Depp

Auf Social Media wollen Lily-Rose Fans diese gemeinen Hasskommentare nicht einfach so stehen lassen. Nachdem die Flut an Hasskommentaren einfach nicht aufhört, nehmen sie die 22-Jährige nun in Schutz: „Sie schuldet euch nichts und sie muss auch nichts tun. Hört auf, sie zu belästigen“, kommentierte etwa ein Fan auf Instagram.

Ein anderer Fans springt auch ein und sagt: „Wenn sie Johnny wirklich unterstützen würden, würden sie seine Tochter nicht belästigen„, so ein weiterer Unterstützer von Johnnys Tochter.

Johnnys Superfans überschreiten Grenzen

Inzwischen wird der öffentliche Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard auf der ganzen Welt verfolgt und füllt jegliche Social-Media-Kanäle – sei es in Form von Memes oder in kurzen Clips auf Insta oder TikTok. Aber nicht jeden „Heard-Depp“-Content sollten wir unkritisch genießen. Während der virale „Captain Jack Sparrow Run“-Trend eher harmlos ist, überschreiten andere Inhalte von Superfans einfach Grenzen. Schließlich handelt es sich immer noch um schwerwiegende Vorwürfe von häuslicher Gewalt.

Doch von moralischen Grenzüberschreitungen lassen sich Johnnys Fans offenbar nicht abschrecken. Denn die parodieren mittlerweile sogar die verzweifelten und tränenreichen Tonaufnahmen aus dem Prozess von Amber Heard und machen sich damit über sie lustig. Besonders problematisch sind vor allem Videoclips, in denen sich Depp-Fans dabei filmen, wie sie auf Ambers Vorwürfe der sexuellen Nötigung reagieren und dann meinen, das sei in Wahrheit „Die Fantasie einer jeden Frau“. Inzwischen ist sogar schon TikTok eingeschritten und entfernte das Audio von Amber, in dem sie den Übergriff beschreibt.