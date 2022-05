Nach einer einwöchigen Pause soll der Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard kommende Woche weitergehen. Neben einer Aussage von Heard werden dabei auch einige Zeugen erwartet.

Auch eine Ex-Freundin von Johnny Depp soll aussagen.

Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard geht nach Pause weiter

Nachdem in dem Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard in der vergangenen Woche eine Pause eingelegt wurde, soll der Fall in der kommenden Woche wieder vor Gericht diskutiert werden. Zur Erinnerung: In dem Prozess geht es darum, dass Johnny Depp seiner Ex-Frau Amber Heard Verleumdung vorwirft.

Denn Heard hatte nach der Scheidung der beiden in einem Artikel für die Washington Post von ihren Erfahrungen als Opfer häuslicher Gewalt geschrieben. Obwohl sie Depps Namen damals nicht erwähnte, betont dieser, dass der Artikel seine Karriere zerstört hat. Seine Begründung: Heard soll angeblich lügen und Depp sei in Wahrheit das Opfer häuslicher Gewalt gewesen.

Er verklagt Heard deshalb auf 50 Millionen Dollar. Doch die Schauspielerin betont weiterhin, dass Depp sie während der Beziehung mehrmals körperlich und sexuell misshandelt habe und entgegnete mit einer Gegenklage in Höhe von 100 Millionen Dollar.

Ex-Freundin von Johnny Depp sagt aus

In den vergangenen Wochen durften sowohl Depp als auch Heard ihre Seite der Geschichte schildern. Auch eine ehemalige Paartherapeutin der beiden sowie eine Psychologin sind bereits zu Wort gekommen.

Am Montag soll Amber Heard erneut als Zeugin aussagen, auch das Kreuzverhör ist laut Entertainment Tonight für den Montag geplant. Im Laufe der Woche sollen aber noch weitere Zeugen folgen.

Vorgeladen ist etwa Ellen Barkin. Sie und Johnny Depp waren in den späten 1990er-Jahren ein Paar. Die beiden kamen am Set des gemeinsamen Films „Fear and Loathing in Las Vegas“ zusammen. Barkin war Medienberichten zufolge bereits in dem ersten Prozess zwischen Heard und Depp 2020 in Großbritannien involviert und sagte aus, dass Depp in einem Streitmoment der beiden eine Weinflasche in ihre Richtung geworfen habe. Damals stritt Depp die Anschuldigungen ab und betonte, dass Barkin einen Groll gegen ihn hegen würde und er keine Anger Management Probleme habe.

Amber Heards Schwester als Zeugin geplant

Eine weitere Zeugin soll Amber Heards Schwester Whitney Henriquez sein. Sie soll persönlich vor Gericht erscheinen und wird als Zeugin für Heard aussagen. Im Rahmen des Prozesses in Großbritannien schilderte sie bereits 2020, dass sie ihre Schwester zu Beginn der Beziehung mit blauen Flecken im Gesicht gesehen habe.

Amber Heard behauptete in ihrer Aussage vergangene Woche außerdem, dass Depp versucht habe, ihre Schwester zu schlagen, nachdem diese einen Streit des Paares beenden wollte. „[Whitney] stand mit dem Rücken zur Treppe, und Johnny schlug nach ihr“, schilderte sie. „Und ich schlug nach ihm“ Es sei das erste Mal gewesen, dass Heard ihren Ex-Partner geschlagen habe.

In der kommenden Woche sei außerdem geplant, dass Johnny Depp selbst erneut in den Zeugenstand tritt. Er soll dann von Amber Heards Anwälten befragt werden.