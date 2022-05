Seit über drei Wochen streiten sich Amber Heard und Johnny Depp nun schon vor Gericht. Keine Aussage darf dabei unüberlegt sein – das wissen alle Beteiligten. Doch eine kleine, womöglich unbedachte Bemerkung könnte Amber Heard jetzt zum Verhängnis werden.

Im Zeugenstand erwähnte Heard nämlich eine andere berühmte Verflossene des „Fluch der Karibik“-Stars, Model Kate Moss.

Amber Heard erwähnt Kate Moss im Zeugenstand

Der Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard ist wohl einer der öffentlichsten Promi-Prozesse der vergangenen Jahre. Nachdem der Hollywoodstar den Anwälten bereits Rede und Antwort stand, betrat vergangene Woche auch seine Ex ein zweites Mal den Zeugenstand. Gefundenes Fressen für alle Fans des Schauspielers. Auf TikTok kursieren bereits unzählige Videos von ihrer Befragung im Zeugenstand. Dabei sorgt vor allem eines gerade für ordentlich Aufsehen.

Die „Aquaman“-Darstellerin berichtet vor Gericht über einen angeblichen Streit zwischen ihr, Johnny Depp und Schwester Whitney Heard im März 2015. Im Zuge dessen erwähnt Amber auch Depps Ex Kate Moss.

Deshalb spielt Kate Moss in dem Prozess ein Rolle

Zur Erklärung: Bei dem Streit zwischen Depp und Heard im Jahr 2015 habe sich ihre Schwester Whitney eingemischt: „Sie versuchte plötzlich, Johnny zu stoppen. Und ich sehe meine Schwester mit dem Rücken zur Treppe. Johnny holt mit einem Schlag nach ihr aus (…). In meinem Kopf denke ich sofort an Kate Moss auf der Treppe.“ Amber habe ihn dann, angeblich aus Angst und um ihre Schwester zu schützen, geschlagen, was noch nie zuvor passiert sei. Heard deutete mit ihrer Aussage also an, dass auch Kate Moss in der Vergangenheit Opfer eines tätlichen Angriffs durch Depp geworden sein soll.

Kate Moss und Johnny Depp waren in den 1990er Jahren verlobt und hatten sich 1997 nach vier Jahren Beziehung getrennt. Die Beziehung soll laut Insidern sehr temperamentvoll gewesen sein. Heard hatte bereits 2020 im Prozess Depps gegen die britische Zeitung The Sun behauptet, dass es zwischen Moss und Depp auch einmal zu Handgreiflichkeiten gekommen sein könnte. „Ich hatte ein Gerücht gehört, dass [Johnny] seine Ex-Freundin Kate Moss die Treppe runtergestoßen hat“, hatte die 36-Jährige damals behauptet.

Jubel bei Depps Anwälten

Doch die Erwähnung des Namens Kate Moss im aktuellen Prozess könnte fatale Folgen für Heard haben. Kurz nachdem der Name fällt, zeigte Johnnys Anwalt Benjamin Chew eine Geste, die als Jubel aufgefasst werden kann: das Schütteln der Faust. Doch wieso freuen sich seine Anwälte überhaupt?

Die kalifornische Anwältin Mitra Ahouraian verriet der New York Post: „Moss ist angeblich noch mit Johnny befreundet. Ihre Aussage war zuvor nicht erlaubt, weil sie nicht relevant war. Das war ein Fehler, den Heard gemacht hat, Kate Moss anzusprechen. Was möglicherweise die Tür öffnet für Depps Team, Moss als Zeugin zu bringen.“

Laut der Expertin könne das Team auf diesem Weg die angebliche Depp-Freundin nutzen, um die Aussage seiner Verflossenen zu untergraben. Moss könne dann womöglich aussagen, dass es nie zum Treppenvorfall bei ihr und Depp gekommen sei.