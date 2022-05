Jennifer Grey ist vor allem durch ihre ikonische Rolle als „Baby“ in dem Klassiker „Dirty Dancing“ bekannt. Was wohl die wenigsten am Schirm haben: Die Schauspielerin war mit Johnny Depp verlobt. Sie spricht rückblickend betrachtet von einer schwierigen Beziehung. Nun äußerte sich die 62-Jährige aber auch zu dem laufenden Prozess ihres Ex-Partners gegen Amber Heard.

Grey beschreibt Depp in ihrem Buch als „eifersüchtig und paranoid“.

Jennifer Grey schildert Beziehung zu Johnny Depp

Es geht um Missbrauch, Vergewaltigung und Gewalt. Die Liste der Vorwürfe, die sich Johnny Depp und Amber Heard derzeit vor Gericht gegenseitig an den Kopf werfen, ist lang. Aktuell ist Heard im Zeugenstand, und gibt Einblicke in die 2016 gescheiterte Ehe mit dem „Fluch der Karibik“-Star. Bei all dem Trubel, taucht nun eine weitere Ex des Schauspielers auf der Bildfläche auf: Auch die „Dirty Dancing“-Schauspielerin Jennifer Grey war vor rund 30 Jahren mit dem 54-Jährigen zusammen.

In ihrer kürzlich erschienen Autobiografie „Out of the Corner“ schildert sie ihre problematische Beziehung mit dem Schauspieler. Damals war Jennifer 26 Jahre alt, der „Edward mit den Scherenhänden“-Schauspieler drei Jahre jünger. Das Paar hatte sich nur zwei Wochen nach ihrem Kennenlernen sogar verlobt und sich einen gemeinsamen Hund zugelegt. Mit der Zeit habe sich Depp allerdings immer mehr verändert.

Depp soll „eifersüchtig und paranoid“ gewesen sein

Sie schreibt in ihrem Buch, dass Johnny Depp während ihrer Beziehung jede Woche nach Vancouver gependelt sei. Er fing an, regelmäßig in Schwierigkeiten zu geraten: Schlägereien in Bars, Auseinandersetzungen mit Polizisten. Seine schlechte Laune habe demnach auch Grey gespürt: „Er fing an, seine Flüge nach Hause in Los Angeles zu verschlafen oder, wenn er nach Hause kam, war er total eifersüchtig und paranoid, wegen dem, was ich während seiner Abwesenheit gemacht habe.“

Seine Unzufriedenheit und seine schlechte Laune habe die Darstellerin auf seine Arbeit bei der TV-Serie „21 Jump Street“ zurückgeführt. Der Filmstar war zwischen 1987 und 1990 an der Produktion beteiligt. Jennifer Grey habe dann die Notbremse gezogen und die Verlobung kurz vor ihrem 29. Geburtstag beendet. Sie schreibt in ihrer Autobiografie außerdem, dass sie sich von Depp mittels eines Zettels trennte, den sie in seinem Hotelzimmer hinterließ. Ihre Verlobung dauerte somit lediglich neun Monate.

Jennifer äußert sich zu laufendem Prozess gegen Amber Heard

Jennifer Grey schildert aber nicht nur ihre Beziehung zu Johnny Depp; Nun äußerte sie sich erstmals öffentlich zu dem laufenden Prozess ihres Ex-Partners gegen Amber Heard.

„Alles, was ich zu diesem Prozess sagen kann, ist, dass es mir für alle Beteiligten das Herz bricht“, gab die 62-Jährige gegenüber Entertainment Tonight bekannt. Sie finde es einfach nur traurig, was sich derzeit abspielt und hoffe, dass alles geklärt wäre. „Ich wünsche allen nur das Beste“, betonte die „Red Dawn“-Darstellerin. Auf wessen Seite sie in dem Prozess steht, verriet Jennifer nicht.

