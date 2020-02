Der Tanzstil ist fast so genau, wie ein Fingerabdruck. Das fanden nun finnische Forscher heraus.

Denn jeder Mensch hat seinen ganz individuellen Tanzstil, der uns voneinander unterscheidet.

Tanzstil so einzigartig wie Fingerabdruck

Wir können anhand unseres Tanzstils identifiziert werden. Denn jeder bewegt sich auf seine ganz eigene Weise zu Musik. Durch Zufall fanden das die finnische Musikwissenschaftlerin Emily Carlson und ihre Kollegen von der University of Jyväskylä heraus.

Eigentlich wollten die Forscher ursprünglich testen, ob es möglich ist, das Musikgenre zu dem jemand tanzt, mithilfe von künstlicher Intelligenz am Tanzstil zu erkennen.

Zufälliges Ergebnis: Tanzen ist wie Fingerabdruck

Im Rahmen der Studie mussten insgesamt 73 Teilnehmer zu acht unterschiedlichen Musikrichtungen, wie etwa Blues, Jazz oder auch Rap, tanzen. Währenddessen filmte sie eine spezielle Software. Zwar konnte die künstliche Intelligenz nur bei weniger als 30 Prozent das jeweilige Genre erkennen, allerdings schaffte es die Software, den tanzenden Teilnehmer genau zu identifizieren. Und das nur anhand der Bewegungsmuster. Dabei lag der Computer zu 94 Prozent richtig.

Einzige Ausnahme: Metal

Die Ergebnisse zeigen, dass die Tanzbewegungen einer Person ähnlich individuell wie ein Fingerabdruck sind. Jeder hat seine ganz speziellen Bewegungsmuster, anhand derer man eine Person sogar identifizieren kann. Mit einer Ausnahme: Metal-Musik. Bei diesem Genre irrte sich die Software nämlich öfter, als bei anderen Musikrichtungen. Die Wissenschaftler vermuten, dass das an dem speziellen Tanzstil liegt, der mit Metal-Musik einhergeht. So tanzen Metal-Fans zum Beispiel beim sogenannten Headbanging sehr ähnlich und sind deshalb schwieriger auseinanderzuhalten, so die Annahme.

Studienleiterin Emily Carlson will nun noch weitere Untersuchungen durchführen, um herauszufinden, ob auch Menschen andere Menschen anhand ihres Tanzstils identifizieren können. Zudem will sie auch kulturelle Unterschiede untersuchen.