In der heutigen GNTM-Folge müssen die Nachwuchsmodels ein Shooting bei minus 10 Grad meistern und einen Walk inklusive Tanzchoreografie meistern. Heidi Klum wird gemeinsam mit Gastjuror Wolfgang Joop entscheiden, welches Model den Einzug ins Halbfinale schafft.

Bei dem Shooting wartet aber noch eine Überraschung auf die Teilnehmerinnen: Sie müssen an der Seite eines Male-Models performen.

GNTM-Shooting bei minus 10 Grad

In der heutigen Folge von “Germany’s Next Topmodel” geht es um den Einzug ins Halbfinale. Bevor sich die Nachwuchsmodels darauf freuen können, kommen allerdings noch einige Herausforderungen auf sie zu. Bei minus zehn Grad müssen die GNTM-Teilnehmerinnen ein Fotoshooting in einem Set aus Eis meistern. Aber nicht allein, sondern gemeinsam mit einem Male Model. Starfotograf Max Montgomery wird die Nachwuchsmodels genau unter die Lupe nehmen und schauen, wer trotz der Kälte souverän bleibt. “Ein Shooting mit einem Male Model in eisiger Kälte – Sie möchte sehen, was wir bisher gelernt haben und ob wir auch in Extremsituationen modeln können“, sagt Soulin vor dem Shooting. Ob sie mit ihrer Performance überzeugen kann?

Bild: ProSieben/Richard Hübner

Welches Model schafft es ins Halbfinale?

Aber richtig schwer wird es dann beim finalen Walk für die GNTM-Teilnehmerinnen. “Bei der Elimination müssen sie nicht nur auf dem Catwalk überzeugen, sondern zusätzlich eine anspruchsvolle Tanzperformance auf die Bühne bringen. Es geht um Hingabe, Herzschmerz und pure Leidenschaft”, sagt Heidi Klum. Dabei schweben sie in seidigen Kleidern engelsgleich vom Himmel und performen anschließend an der Seite der Tänzer von “Magic Mike Live”. Gastjuror in der heutigen Folge wird Designer Wolfgang Joop an der Seite von Heidi Klum sein. “Wolfgang gehört für mich zur Topmodel-Familie. Und unabhängig davon, dass es einfach immer sehr schön ist, wenn er da ist, ist er mir natürlich auch eine große Hilfe. Das Halbfinale steht vor der Tür und ich bin froh, dass Wolfgang mir bei dieser wichtigen Entscheidung zur Seite steht”, sagt die Modelmama. Welches Model wird die schwere Performance meistern und Heidi Klum und Wolfgang Joop überzeugen?