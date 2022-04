Fremdgehen – es ist oft die größte Angst in einer Beziehung. Und kaum etwas stellt eine Partnerschaft so sehr auf die Probe, wie Untreue. Bei manchen Sternzeichen scheint ein Seitensprung jedoch kein Thema zu sein. Treue ist für sie selbstverständlich.

Diese Tierkreiszeichen würden niemals fremdgehen.

Widder

Der Widder braucht lange, bis er sich wirklich bindet. Einer der Gründe dafür liegt in seiner Angst, sich voll und ganz zu öffnen – denn er könnte dadurch auch verletzt werden. Hat sich der Widder jedoch einmal auf eine große Liebe eingelassen, ist er treu bis zum letzten Atemzug – na gut, zumindest bis zum Ende der Beziehung. Für einen Seitensprung ist das Feuerzeichen außerdem auch viel zu ehrlich. Bevor es zu einer Affäre kommen würde, würde der Widder seine Beziehung beenden.

Krebs

Wie der Widder, glaubt auch der Krebs an die ganz große Liebe. Hat er diese gefunden, plant er sofort die gemeinsame Zukunft. Der Krebs hat aber auch große Angst vor Einsamkeit. Das Sternzeichen ist wirklich nicht gern allein. Seine Angst davor ist so groß, dass er es nicht wagen würde, seine Beziehung für eine Affäre aufs Spiel zu setzen.

Steinbock

Steinböcke gehören zu denjenigen, die oft mit ihrer Jugendliebe zusammenbleiben. Schauen ob noch was Besseres kommt? Für den Steinbock kein Thema. Das Erdzeichen ist zudem äußerst bescheiden. Er ist mehr als zufrieden mit dem was er hat. Kurze Affären sind so gar nicht sein Ding, der Steinbock sucht eine Frau oder einen Mann fürs Leben.