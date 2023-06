Yeliz Koc und Jannik Kontalis haben sich erst kürzlich wieder getrennt. Jetzt bezieht der „Make Love, Fake Love“-Gewinner erstmals nach dem Liebes-Aus Stellung. Den Grund für die Trennung verrät er nicht, stattdessen schießt der Influencer gegen Yeliz Ex Jimi Blue Ochsenknecht und seine neue Freundin Laura.

Überraschenderweise bekommt aber auch die Ex-Bachelorette Gerda Lewis Janniks Frust ab.

Nach Trennung mit Yeliz: Jannik wettert gegen Jimi Blue

Im Sommer 2022 lernte die Ex-Bachelor-Teilnehmerin Yeliz Koc in der RTL-Datingshow „Make Love, Fake Love“ Jannik Kontalis kennen und lieben. In ihm schien die Influencerin sogar den Ersatzpapa für ihre Tochter Snow gefunden zu haben, den sie sich so sehr wünschte. Dann der Bruch: Im April lieferten sich die zwei plötzlich eine regelrechte Schlammschlacht auf Social Media. Die Ex-Bachelor-Kandidatin warf ihm vor, fremdgegangen zu sein. Doch kurze Zeit später fanden die zwei wieder zusammen.

Seit einigen Tagen scheint nun allerdings wieder alles aus und vorbei zu sein. Zumindest deutete Yeliz erst kürzlich das endgültig Liebes-Aus in ihrer Story an. Jetzt bricht auch Jannik sein Schweigen und spricht auf Instagram Klartext. Interessanterweise geht es in seiner Story allerdings fast nur um Jimi Blue Ochsenknecht und seine neue Freundin Laura.

„Wer hat euch eigentlich ins Gehirn geschissen?“

Der Influencer ist offenbar sogar richtig wütend auf den Schauspieler. In seiner Instagram-Story wettert Jannik jetzt öffentlich gegen den ehemaligen Partner seiner Ex-Freundin – und das ordentlich. Den Influencer stört, dass der 31-Jährige sich anscheinend nicht ausreichend um Töchterchen Snow kümmert. „Ihr seid wirklich das Lächerlichste, was ich jemals gesehen habe. Ich habe eigentlich nur eine Frage an euch, nur eine – wer hat euch eigentlich ins Gehirn geschissen?“, feuert der Fitness-Fan ab.

Er stellt klar, dass er von Jimi von nun an erwarte, dass er sich an Snows Geburtstag bei seiner Tochter meldet oder ein Geschenk schickt. Jannik macht damit deutlich, dass Jimi sich wohl gar nicht um seine Tochter kümmert. Der Influencer scheint auch Jimis neue Freundin Laura Marie Geissler mitverantwortlich zu machen. „Und Laura ich bete für dich das niemals rauskommt, dass du dazu beiträgst, dass Jimi kein Interesse an seinem Kind hat, beziehungsweise das irgendwie verhindern willst oder sonst was.“, so Jannik.

Jannik über Gerda Lewis: „Falscher Mensch“

Doch nicht nur der Schauspieler und seine neue Flamme bekommen Janniks Zorn zu spüren. Denn in seiner Story schießt der Influencer auch gegen die Ex-Bachelorette Gerda Lewis. Ja, was genau die nun mit dem ganzen Drama zu tun hat, fragen sich wohl auch viele Fans. Laut dem Influencer soll sich Gerda aber in seine Angelegenheiten eingemischt haben. „Du warst die Erste, die damals direkt auf den Zug aufgesprungen ist, als Yeliz und ich einen öffentlichen Rosenkrieg hatten.“, so der „MLFL“-Sieger. Er erklärt noch weiter: „Du hast Yeliz direkt einen Verlauf von mir und einer Freundin von dir geschickt, der über drei Jahre her ist und ihr gesagt, ich wäre ein Stalker und hätte sie belästigt“.

Dann wird Jannik noch persönlicher: „Du kannst es einfach nicht wahrhaben und mit deinem Ego vereinbaren unter 1 Millionen Follower zu kommen und deswegen kaufst du Follower. Du kaufst dir quasi deine eigene Scheinwelt.“ Dann fügt er noch hinzu: „Das mit den Followern ist mir im Endeffekt auch egal, es zeigt nur das du von innen und außen ein falscher Mensch bist.“ Gerda Lewis hat sich bereits in ihrer Story dazu geäußert und widerspricht all diesen Anschuldigungen.