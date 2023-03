Wagen Jimi Blue Ochsenknecht und seine Freundin Laura Marie den nächsten Schritt? Schon seit einigen Wochen wird darüber gerätselt, ob Laura einen Verlobungsring an ihrem Finger trägt. Jetzt berichten mehrere deutsche Medien, dass Jimi seiner Liebsten tatsächlich die Frage aller Fragen gestellt haben soll.

Das romantische Ereignis soll sogar Thema in ihrer Show „Diese Ochsenknechts“ sein.

Verlobung bei Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler?

Sind sie es oder sind sie es nicht? Die Gerüchte um eine Verlobung von Jimi Blue Ochsenknecht und seiner Freundin Laura Marie Geissler halten sich schon seit mehreren Wochen hartnäckig. Denn immer wieder funkelte in der Instagram-Story der 24-Jährigen ein verdächtig großer Ring an ihrem Finger. Dazu geäußert haben sich bislang aber weder der Schauspieler noch die Rennfahrerin. Nun herrscht anscheinend endlich Klarheit: Der „Wilde Kerle“-Star soll tatsächlich um die Hand seiner Liebsten angehalten haben. Das berichtet jetzt zumindest die deutsche Bild-Zeitung. Der romantische Moment soll am Ende der fünften Folge der Reality-Serie „Diese Ochsenknechts“ zum Thema werden. Weitere Details zur geplanten Hochzeit sind aktuell aber nicht bekannt.

Erst im April 2022 machte Jimi seine Beziehung zu der Münchnerin öffentlich. Der Schauspieler lernte Laura Marie kurz nach seiner Trennung von Yeliz Koc kennen. Der 31-Jährige und seine Ex haben eine gemeinsame Tochter namens Snow Elanie. Jimi habe laut Yeliz keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter, wofür er vor allem auf Social Media immer wieder von seinen Fans kritisiert wird.

Streit mit Mama und Schwester

Dass sich Jimi jetzt auch noch so schnell nach seiner öffentlichen Schlammschlacht mit Yeliz bereits wieder verlobt haben soll, sorgt ebenfalls für wenig Begeisterung. Ein Instagram-User kommentiert zum Beispiel unter einem neuen Post von Jimi: „Man sollte den Menschen vertrauen, die man sein ganzes Leben kennt und nicht unbedingt jemandem, den man ein Jahr kennt“. Der Nutzer scheint hier auf Jimi Blues Familie anzuspielen. Zwischen ihm und seiner Family soll aktuell nämlich unter anderem wegen seiner neuen Beziehung Beef herrschen.

Denn erst vor wenigen Tagen äußerte sich Mama Natascha kritisch zu der Beziehung ihres Sohnes: „So zusammenhängen ist auf Dauer, finde ich persönlich, nicht gesund, weil dadurch verliert man vielleicht auch seine Persönlichkeit.“ Auch Schwester Cheyenne scheint aktuell (noch) kein allzu großer Fan von Jimis neuer Freundin zu sein. Für die 22-Jährige sei Laura Marie einfach eine Frau, zu der sie keine Bindung habe. „Für ihn zählt zwar grad nur die neue Beziehung, aber vielleicht sollte man die Family nicht zu kurz kommen lassen“, sagte sie außerdem.

Fans äußern sich kritisch

Davon lässt sich Jimi Blue aber offenbar nicht beirren. Dennoch scheint er nicht allzu happy über die öffentlichen Kommentare seiner Family zu seiner Beziehung zu sein. So meinte Jimi nämlich erst vor wenigen Tagen gegenüber Bild: „Meine Mutter und meine Schwester haben natürlich ihre Meinung und äußern diese auch gerne öffentlich, was nicht ganz nach meinem Interesse ist“.

Auch die Meinung der Fans ist ziemlich eindeutig: „Junge – hau nicht deine Familie in die Pfanne“, kommentiert ein User unter Jimis aktuellstem Insta-Post. Ein anderer Nutzer fasst es mit folgenden Worten zusammen: „Liebe ist immer toll und gegen Liebe ist überhaupt nichts auszusetzen. Aber – du bist schon einmal voll in die Scheiße getappt – vielleicht hat deine Familie Bedenken, dass bei dir immer alles so schnell geht?“

Fest steht: in der Familie Ochsenknecht scheint der Haussegen aktuell etwas schief zu hängen. Aber klar ist auch: ein paar Schlagzeilen rund um die neue Staffel der Sky-Show dürften den Abrufzahlen wohl auch nicht gerade schaden.