Sich zu entscheiden, kann manchmal wirklich schwer sein. Doch manchen Menschen fällt es schwerer als anderen. Das könnte zum Teil an ihrem Sternzeichen liegen. Denn wenn es nach den Sternen geht, gibt es ein paar unter uns, die oft einfach unfähig sind, eine Entscheidung zu fällen.

Diese drei Tierkreiszeichen sind immer unentschlossen:

Waage

Die Waage ist ein wahnsinnig harmoniebedürftiges Sternzeichen und will es anderen einfach immer recht machen. Doch weil das nun mal nicht immer möglich ist, kann sich die Waage praktisch nie entscheiden, womit sie zuerst anfängt. Sie muss nämlich ständig abwägen, was das Beste für alle Beteiligten wäre. Deshalb überlässt sie Entscheidungen in der Regel anderen und vermeidet Situationen, in denen sie den Ton angeben muss. Denn sie belasten das Luftzeichen nur.

Zwillinge

Zwillinge haben bekanntlich zwei Gesichter. Das Problem daran: Dadurch wissen sie nie, was sie eigentlich wollen. Denn die zwei Seiten in ihnen fordern oftmals gegenteilige Dinge. Das führt dazu, dass das Sternzeichen mit Entscheidungen schnell mal überfordert ist und eine gefühlte Ewigkeit dafür braucht. Denn jedes Mal, wenn sich das Luftzeichen vermeintlich mit sich selbst geeinigt hat, ist es sich im nächsten Moment doch wieder unsicher. Zwillinge zerbrechen sich immer und immer wieder den Kopf. Ein Teufelskreis, dem das Sternzeichen nur schwer entrinnen kann.

Fische

Fische sind mit ihren Gedanken immer woanders. Das Wasserzeichen ist ein richtiger Träumer. Und das kann zum Problem werden, wenn es darum geht, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Denn Fische lassen sich oft von ihren Träumereien ablenken – das Wesentliche bleibt dabei oft auf der Strecke. Um sich zu fokussieren, bräuchte dieses Sternzeichen am besten einen Reminder oder eine Person, die es daran erinnert, dass es eine wichtige Entscheidung zu treffen gibt und somit wichtige Dinge nicht einfach ständig unter den Tisch fallen.