Nur mehr sechs Frauen kämpfen in der aktuellen Folge um Bachelor David Jackson. Richtiges Herzklopfen gibt es bisher aber noch nicht. Das könnte vielleicht auch an den langweiligen Dates liegen.

Denn Romantik kommt bisher eher wenig auf.

„Der Bachelor“ widmet sich Romantik im Schnelldurchlauf

Wir nähern uns in großen Schritten dem Finale von „Der Bachelor“ und Rosenkavalier David steht vor richtig wichtigen Entscheidungen. Denn nur mehr sechs Frauen sind im Rennen und noch scheint der Bachelor noch nicht ganz zu wissen, für wen denn sein Herz schlägt. In der aktuellen Folge stehen also wieder Dates auf dem Plan. Denn David will endlich wissen, wer die Richtige für ihn ist. Und wie erfährt man das am besten: Mit Speed-Dates! Wenn es nach dem Bachelor geht, sind nämlich die kleinen flüchtigen Momente deutlich wichtiger als tiefgründige Gespräche oder gemeinsame Zeit zu zweit. Der Bachelor ist ein Verfechter der Romantik im Schnelldurchlauf.

Ähm.. naja, er wird schon wissen, was er da macht. David lädt seine sechs Damen also jeweils zu einem Einzeldate in der Speed-Variante ein. Drei Minuten haben die beiden jeweils zusammen. Minuten, in denen sie gemeinsam Essen, Spazieren und über das Leben philosophieren wollen.

Was zum Geier sollen diese Minuten-Dates bringen? Du kannst dich nicht vernünftig unterhalten, du kannst dich nicht richtig fallen lassen, alles ist zu stressig. Und am Schlimmsten: man hat noch nichtmal genug Zeit, um die Pizza aufzuessen 😱#bachelor — SoulSis (@Soul_Sis91) April 19, 2023

Hmm.. also irgendwie kommt uns das ja ganz schön bekannt vor. Ahja, stimmt. Die gleiche Szene haben wir schon einmal gesehen. Und zwar in der „How I Met Your Mother“ Folge, in der Ted für seine Angebetete Stella ein zweiminütiges Date organisiert, um endlich Zeit mit ihr verbringen zu können. In nur wenigen Augenblicken entführt er sie auf ein romantisches Dinner, lernt sie besser kennen und verliebt sich endgültig in die vielbeschäftigte Ärztin. Ein romantisches Highlight der gesamten Serie; auch wenn es für Ted und Stella letztlich leider kein Happy End gab.

Alle Frauen bekamen ein Bachelor-Bussi

Doch während man bei Ted und Stella aus dem Lächeln und Schwärmen nicht mehr herauskam, fühlen sich die Dates bei David eher an wie eine furchtbare Version von „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Denn von Romantik fehlt hier jede Spur; stattdessen arbeitet der Bachelor die Dates Schritt für Schritt ab, als wäre es eine Strafarbeit im Sportunterricht. Erst Tuk Tuk fahren, dann Pizza essen, gefolgt von drei Schritten im Regen und einem Kuss/ Tanz. Dann der Griff zum Coffee To Go, eine inszenierte Überraschung für das gemeinsame Filmplakat und ein bisschen Live-Musik bevor es zur Verabschiedung kommt. Und das alles sechs Mal.

How I met your mother auf wish bestellt#bachelor — Just Ümit (@labourlawrodgau) April 19, 2023

Gekrönt werden diese eintönigen Dates dann von Fragen, die die Tiefgründigkeit eines Freundschaftsbuches aus dem Kindergarten haben: Pizza oder Burger, wie trinkst du deinen Kaffee und was sind deine Lieblingsblumen sind Fragen, die bei uns nur ein Gefühl wecken: absolute Langeweile. Als dann auch noch der Mann gezeigt wird, der den romantischen Regenmoment mit einem Gartenschlauch ermöglicht, ist der Moment endgültig ruiniert. Aber wenigstens für David haben sich die 18 Minuten gelohnt. Denn stolz erzählt er im Anschluss, dass er jetzt wirklich jede Kandidatin geküsst hat. Sollen wir ihm dazu gratulieren?

Bild: RTL

„Und wie war es in Mexiko?“



„Ja, ich hab mit einem Gartenschlauch einen Typen mit 5 verschiedenen Frauen beim knutschen abgespritzt!“



#bachelor — diienchen (@nadine_cupcake) April 19, 2023

„Cringe und Awkward“

Für drei der Damen gibt es dann auch gleich eine weitere Möglichkeit, den Bachelor besser kennenzulernen. Denn für Alyssa, Henriette und Chiara geht es zum Quesadilla machen. Gemeinsam werden also Tortillas belegt und die wichtigen Fragen des Lebens geklärt („Kochst du denn gerne?“). Wir müssen an dieser Stelle aber anmerken, dass dieses Date nicht nur für uns als Publikum ziemlich unangenehm ist. Denn sogar Alyssa nennt die Augenblicke „cringe und awkward“.

Der Grund: Obwohl es ein Gruppendate ist, hat der Bachelor nur Augen für Chiara und interessiert sich eigentlich nur für ihre Antworten. Während die beiden (gefühlt zwei Meter von der Gruppe entfernt) Momente zu zweit genießen, widmen sich Henriette und Alyssa deshalb lieber den Tequila-Shots. Eine Entscheidung, die wir nur allzu gut nachvollziehen können. Letztlich dürfen aber auch die beiden kurze Augenblicke mit David alleine verbringen und für Henriette wird aus dem gemeinsamen Nachtisch eine Fahrt auf der „Überholspur“, betont der Bachelor. Denn zwischen den beiden knistert es heftig und die beiden küssen sich. Entpuppt sich Henriette vielleicht doch noch als überraschende Favoritin?

Wenn sich zwei Frauen während eines Dates ordentlich einen reinzwiebeln, sagt das alles über den #bachelor! — Cindy Jablonski (@JablonskiCindy) April 19, 2023

Dramatische Enthüllung bei der Nacht der Rosen

Bevor wir dieser Frage auf den Grund gehen können, folgt das zweite Gruppendate, bei dem sich David jede Menge „Freiheit“ in den Gewässern Mexikos verspricht. Auf Rebecca, Angelina und Lisa wartet stattdessen der altbekannte Smalltalk und ein ziemlich überraschendes Gespräch über potentielle Babynamen. Eines müssen wir dem Bachelor lassen: Themenwechsel kann er. Doch obwohl er und Angelina schon Namen für den Nachwuchs auswählen (Rose Jackson), ist es Lisa, bei der der Bachelor „Schmetterlinge im Bauch“ spürt. Schon seit einigen Wochen ist die junge Frau eine klare Favoritin im Rennen und auch bei diesem Date betont David immer wieder, dass er sich bei Lisa wohlfühlt und jetzt auch das Gefühl hat, dass seine Gefühle erwidert werden.

Es tut sich also ein kleines Gefühlschaos für den Bachelor auf. Die Nacht der Rosen wird dementsprechend turbulent. Doch als es so scheint, als hätte der Bachelor seine Entscheidung eigentlich schon getroffen, enthüllt Rebecca ein Geheimnis, das schon seit Wochen über der Dating-Show schwebt. Denn eine Kandidatin meint es mit dem Bachelor nicht ernst, ist sie sich sicher. Und ausgerechnet bei der Nacht der Rosen will sie dem Rosenkavalier jetzt endlich sagen, wer diese Frau ist: Chiara. Eine Enthüllung, die David ganz schön aufwühlt. Schließlich betont er immer wieder, dass das Tanz-Date mit Chiara vor einigen Wochen zu seinen absoluten Highlights zählt. Kommt es jetzt also zur Konfrontation?

Leider nicht. Denn während wir als Publikum darauf warten, dass Rebeccas Enthüllung endlich für den lang ersehnten Eklat in der Gruppe sorgt und der Bachelor endlich offen mit den Kandidatinnen spricht und sie sogar zur Rede stellt, zieht sich David lieber zurück. Die Entscheidung trifft er also ohne mit Chiara über die Anschuldigungen zu sprechen. Die junge Frau bleibt weiterhin im Rennen – und Rebecca und Alyssa müssen die Show verlassen. Ob das wirklich die richtige Entscheidung war, wird sich wohl in der kommenden Woche bei den Dreamdates zeigen.

„Der Bachelor“ läuft jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.