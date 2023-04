Was für eine Überraschung! Noch vor wenigen Tagen lieferten sich Yeliz Koc und Jannik Kontalis einen öffentlichen Schlagabtausch auf Instagram. Sie warf ihm vor, fremdgegangen zu sein. Er behauptete, Yeliz würde nur Gerüchte in die Welt setzen. Jetzt scheinen sie das Kriegsbeil aber begraben zu haben. Die zwei TV-Sternchen sind wieder ein Paar.

Das verkündeten die zwei jetzt auf ihren Instagram-Profilen.

Yeliz Koc und Jannik Kontalis sind wieder ein Paar

„Sogar die Verwirrung ist verwirrt“, schreibt ein Follower unter Yeliz Kocs neuen Instagram-Post. Wieso? Die Influencerin und Jannik Kontalis sind wieder ein Paar. Zur Erklärung: Yeliz Koc und Jannik Kontalis lernten sich bei dem TV-Format „Make Love, Fake Love“ kennen und lieben. Nach den Dreharbeiten im Sommer letzten Jahres wurden die beiden ein Paar, und Jannik wurde zu einer Art Vaterersatz für Yeliz‘ Töchterchen Snow. Auf Instagram teilten die zwei regelmäßig Einblicke aus ihrem Privatleben und ließen die Welt wissen, wie verliebt sie sind. Doch dann der Bruch. Vor etwa einer Woche behauptete die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht dann plötzlich in ihrer Instagram-Story, dass Jannik sie eiskalt betrogen haben soll. Den Stein ins Rollen gebracht hat angeblich ein E-Mail, das Yeliz von einer Frau zugeschickt bekommen hat.

Daraufhin folgten Nachrichten von zahlreichen anderen Frauen und Influencerinnen, die ebenfalls angaben, dass Jannik es bei ihnen versucht habe und geflirtet habe, was das Zeug hält. Yeliz habe sich dann aufgrund der Anschuldigungen und dem Ignorieren ihrer Anrufe von ihm getrennt. Er selbst meldete sich dann via Instagram zu Wort und wies zum Teil die Schuld von sich. „Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille“, war damals in seiner Instagram-Story zu lesen. „Sie weiß nicht mal, ob das stimmt und will mir direkt ohne zu zögern schaden!“, so Jannik. Allerdings gab Jannik dann etwas später auch zu: „Eine Sache stimmt und die bestätige ich hiermit auch: Ja, ich hatte was mit einer Person, das stimmt“. Ganz schön viel Drama für eine noch recht frische Beziehung.

„Wir sind eine Familie“

Doch nun die Kehrtwende. Ihre Liebe scheint das Desaster wohl tatsächlich überstanden zu haben: Denn Yeliz und Jannik haben wieder zueinander gefunden. Das gaben die zwei Influencer jetzt auf ihren jeweiligen Insta-Profilen bekannt. Dazu schreiben sie: „Was sollen wir sagen, niemand ist fehlerfrei und Liebe ist nicht einfach. Manchmal muss man eben ein paar Umwege gehen, um vollständig glücklich zu sein“. Weiters steht dann noch geschrieben: „Wir haben mit der Zeit verstanden, dass wir an uns arbeiten müssen und Kommunikation der Schlüssel für alles ist. Wahrscheinlich haben wir das gebraucht, um festzustellen, dass wir uns wirklich lieben und unser Leben zusammen verbringen wollen.“ Das Paar wünscht sich nichts mehr als einfach glücklich zusammen zu sein. Für die zwei Reality-TV-Stars steht außerdem fest: „Wir sind eine Familie“.

Followerschaft ist verwirrt

Keine große Überraschung: Die Kommentarspalte unter dem Posting scheint förmlich zu explodieren. Bereits über 8000 Meldungen finden sich unter dem Beitrag. Und die ganzen freiwilligen und unfreiwilligen Zeugen des unerwarteten Liebescomebacks zeigen sich hauptsächlich verwirrt. „Muss man das verstehen?“, schreibt eine Person zum Beispiel. Eine Userin stellt fest: „Puh das ist jetzt unangenehm“. Ein anderer Follower wiederum kommentiert: „So peinlich war ich nicht mal mit 16“. Wir sind nun jedenfalls gespannt, wie es mit den beiden weitergeht.