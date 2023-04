Es sah nach einer richtigen Traumbeziehung aus, doch jetzt scheint alles schlagartig vorbei zu sein. Denn nachdem Yeliz Koc durch die Serie „Make Love, Fake Love“ ihren Jannik kennengelernt hat, waren die zwei unzertrennlich. Bis jetzt.

Denn auf Instagram erzählt Yeliz, dass Jannik sie betrogen hat.

Yeliz Koc teilt Fremdgeh-Vorwürfe auf Instagram

„Ich bin so schockiert“, betont Yeliz Koc in ihrer Instagram-Story. Denn die Nachrichten, die sie in den vergangenen Stunden mit ihren Follower:innen teilt, hat so wohl wirklich niemand erwartet. Das Reality-Sternchen verkündet nämlich, dass sie sich von ihrem Partner Jannik getrennt hat. Jannik gewann in Yeliz‘ Datingshow „Make Love, Fake Love“ und war seitdem der Mann an ihrer Seite. Die Trennung habe einen besonderen Grund: Jannik soll Yeliz betrogen haben.

In ihrer Instagram-Story teilt die 29-Jährige Nachrichten von anderen Frauen, die von Situationen berichten, in denen Jannik Yeliz betrogen haben soll. „Ich war gestern mit meiner besten Freundin im 080. Ich weiß ersichtlich bei Insta, dass Jannik auch da war, auch ersichtlich dass er im Waldorf ist. Jedoch sind das beides die Orte, an denen Jannik Yeliz fremd ging“, heißt es etwa in einer Nachricht. „Mit meiner besten Freundin traf er sich im Waldorf (verabredet dafür im 080). Er hat ihr ins Ohr geflüstert: in einer Stunde vor dem Waldorf! Danach hatten sie Sex, bis im frühen Morgen. Geschichten über Snow (wegen seinem Hintergrund auf dem Handy) sei von einer guten Freundin, auf die er aufpasst (hübsches Mädchen).“

Screenshot: instagram.com/stories/_yelizkoc_

Eine weitere Nachricht schildert eine Situation auf Ibiza. Dazu schreibt Yeliz: „Nach dem Finale war er 2-3 Tage auf Ibiza. Also war er von Anfang an schon so und alles nur Fake.“ Sichtlich geschockt versucht sie dann, in der Story über die Vorwürfe aufzuklären. „Ich weiß nicht ob das alles stimmt aber es sind alles echte Accounts, keine Fake-Accounts“, betont sie. „Ich bin schockiert, ich weiß nicht, was ich von dem Ganzen halten soll.“ Bekommen hat sie die Nachrichten übrigens von ihrer Schwester, Yeliz‘ Schwager habe dann mit Jannik gesprochen. Doch zwischen Yeliz und Jannik herrscht Funkstille, betont sie.

Screenshot: instagram.com/stories/_yelizkoc_

Jannik Kontalis äußert sich zu Vorwürfen

Nach all den Vorwürfen meldet sich schließlich auch Jannik selbst mit einem Statement. In seiner Instagram-Story schreibt er: „Es werden hier Gerüchte veröffentlicht, ohne vorher mit mir drüber zu reden. Sie weiß nicht mal, ob das stimmt und will mir direkt ohne zu zögern schaden!“ Yeliz habe sich mittlerweile von ihm getrennt und sei ihm entfolgt betont er. Abschließend schriebt Jannik dann: „Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille.“

Screenshot: instagram.com/stories/jannikkontalis

Ein Statement, auf das Yeliz dann auch prompt reagiert. Denn, dass Jannik wenige Stunden nach der Trennung mit jemand anderem geschlafen haben soll, schockiert sie. „Er hatte die Möglichkeit, mit mir darüber zu sprechen und er hat mich ignoriert“, schildert Yeliz die Situation. „Das hat mir gezeigt, dass alles stimmt.“ Vor allem die Tatsache, dass die Tochter von Yeliz – Snow – damit auch eine Bezugsperson verloren hat, trifft die junge Frau sehr. Yeliz nennt es einen „Schlag ins Gesicht weil ich diesen Menschen so in mein Leben gelassen habe und an meine Tochter gelassen habe.“

Yeliz Koc: „Ich möchte, dass jeder sieht, was er meiner Tochter damit angetan hat“

Und kurze Zeit später eskaliert die Situation dann weiter: „Die Frau mit der Jannik jetzt die Nacht was hatte, hat zwei Kinder. Jetzt nachdem ich das öffentlich gemacht habe, hat er ihr allen Ernstes Schweigegeld geboten, damit nichts rauskommt“, erklärt sie geschockt. „Er war wirklich der letzte Mann, von dem ich das gedacht hätte.“

Rückblickend zweifelt die 29-Jährige jetzt auch an Janniks Intentionen. „Er hat erstmal das Format gewonnen. Das war sein Ziel. Er hat den blauen Haken. Das war sein Ziel. Er verdient jetzt Geld mit Instagram. Das war sein Ziel. Er hat Follower bekommen, war auch sein Ziel. Er hat alles erreicht, was er wollte. Glückwunsch!“ Mit ihren Storys will sie jetzt aber vor allem eines erreichen: sie will Janniks Verhalten anprangern. „Ich möchte, dass jeder sieht, […] was er meiner Tochter damit angetan hat“, so Yeliz. „Er weiß ganz genau, wie verliebt sie in ihn ist.“

Falls ihr verpasst habt, wie Yeliz und Jannik sich kennengelernt haben: Alle Episoden von „Make Love, Fake Love“ sind auf RTL+ abrufbar.