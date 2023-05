Worüber sich viele Mamas garantiert freuen? Wenn sie ihren Beautyschrank erweitern können! Darum findet ihr hier einige hübsche Geschenkideen, mit denen ihr am Muttertag für eine gelungene Überraschung sorgt …

… und eure Mütter zum Strahlen bringt!

1. Eye Pads von Lush

Entspannung pur versprechen die „Cherry Blossom“ Eye Pads von Lush. Die Mischung aus Kirschblüten, gesalzenem Sakura-Blütentee, frischer Aloe Vera und Carrageen-Algen bringt die Augen zum Leuchten. Für das optimale Beauty-Erlebnis die Patches im Kühlschrank aufbewahren! Gibt’s um ca. 5 Euro in allen Lush-Stores und online.

2. Bright Eye Serie von Declaré

Apropos Augen: auch Declaré hat einige spannende Produkte auf Lager, die dafür sorgen, dass rund um die Augenpartie alles sitzt und strahlt. Die Eye Contour Serie fokussiert sich gezielt auf Falten, Tränensäcke und Schwellungen. Für jeden Hauttyp geeignet! Ab 32 Euro hier zu bestellen.

3. Pflegendes Rosenset von Nivea

Ein Blumenstrauß in Form von pflegenden Produkten? Yes, please! Nivea verspricht mit dem Geschenkset „Care and Roses“, das aus einer feuchtigkeitsspendenden Tuchmaske, einem Deo, einer Bodylotion und einem Duschgel mit wohltuendem Rosenduft besteht, reinste Entspannung. Erhältlich in allen Drogeriemärkten um ca. 13 Euro.

4. Körpercreme von The Place

Wie der Name bereits verrät, ist die Körpercreme „The Hug“ von This Place eine wohltuende Art, um such zu verwöhnen. In der Cremeformel treffen beruhigendes Johanniskraut und regulierender Mönchspfeffer auf Capsaicin. Dieser Inhaltsstoff kann mit seinen durchblutungsfördernden Eigenschaften bei einer Massage helfen, Verkrampfungen aller Art zu lösen. Die Tube mit 60 ml ist um 49 Euro online erhältlich.

5. Parfum von Paco Rabanne

Das neue Parfum von Paco Rabanne ist alleine nur wegen des Flacons ein absoluter Hingucker und ein (Sammel-)Objekt der Begierde. „Fame Blooming Pink“ duftet herrlich nach Mango, Jasmin und Weihrauch. 80 ml gibt’s für 139 Euro zu kaufen.

6. Natürliches Spermidin von spermidineLife

Wer zum Muttertag etwas verschenken möchte, das unsere Mamis für ewig jung hält, sollte sich die Produkte von spermidineLife mal genauer ansehen. Das Beauty Package, in dem eine Trinkkur sowie ein Boosting Serum enthalten ist, fördert die innere Schönheit. Zusammen sorgen sie für eine Verbesserung des Hautbildes und fördern den Zellstoffwechsel. Zu bestellen online um 295 Euro.