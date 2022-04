In Japan haben Forscher Essstäbchen entwickelt, die den salzigen Geschmack von Gerichten verstärken können. Mit den neuartigen Stäbchen könnte man somit den überhöhten Salzkonsum der Menschen nachhaltig reduzieren.

Der Marktstart der Stäbchen ist für 2023 geplant.

Elektrische Essstäbchen simulieren Salzgeschmack

Ihr fragt euch sicher, wie das gehen soll – Elektrische Stäbchen, mit denen unser Essen salziger schmecken soll? Auf die Idee sind Forscher in Japan nun gekommen. Mithilfe eines kleinen Computers, der am Handgelenk befestigt ist (ähnlich wie eine Armbanduhr) werden über ein dünnes Kabel schwache elektrische Impulse in die Stäbchen geleitet. Dieser schwache elektrische Strom leitet die Natriumchlorid-Ionen aus dem Essen über die Stäbchen direkt in den Mund. Dort erzeugen diese dann wiederum ein salziges Gefühl, wie Professor Homei Miyashita von der Meiji University erklärt. Zusammen mit dem Getränkehersteller Kirin Holdings entwickelte er die innovativen Stäbchen.

Tatsächlich kann der salzige Geschmack so um das 1,5-fache verstärkt werden. Wer sich Sorgen wegen des Stroms macht, kann beruhigt sein. Denn laut den Entwicklern ist der Strom so gering, dass er keinen negativen Einfluss auf den menschlichen Körper hat.

減塩食の「味が薄い」を解消! “塩味”を電気刺激で1.5倍にする“箸”を開発…他の味覚もできるのか研究者に聞いた | FNNプライムオンライン https://t.co/3zRgswfJXh — 宮下芳明 Homei Miyashita (Professor, Meiji University) (@HomeiMiyashita) April 21, 2022

Testphase der Essstäbchen

In den unzähligen Tests der Universität mussten Probanden ein Gel mit einem bestimmten Salzgehalt essen und im Nachhinein den salzigen Geschmack bewerten. Zuerst ohne die Stäbchen, dann mit Hightech-Stäbchen, wobei hier der Salzgehalt um 30 Prozent gesenkt wurde.

Kaum eine Testperson bemerkte einen Unterschied bei der Würze der Gele. Einige waren sogar überzeugt davon, dass das Gel mit den elektrischen Essstäbchen sogar salziger schmeckte als vorher. In weiteren Testungen mit Gerichten wie Miso-Suppe erzielte die Universität ähnliche Ergebnisse.

Übermäßiger Salzkonsum in Europa und Japan

Rund fünf Gramm Salz sollten wir laut WHO maximal zu uns nehmen. Das entspricht etwa einem Teelöffel Salz. Doch die meisten in Europa und Japan lebenden Menschen konsumieren täglich ungefähr das doppelte der empfohlenen Menge. Dass das alles andere als gesund ist, wissen wir alle.

Denn übermäßiger Salzkonsum ist mit einigen Gesundheitsrisiken verbunden, wie etwa mit hohem Blutdruck und Schlaganfällen. Die Stäbchen könnten also einen entscheidenden Beitrag leisten, den Salzkonsum generell zu senken. Die neuartigen Stäbchen könnten somit gerade für Menschen, die auf natriumarme Ernährung angewiesen sind, besonders hilfreich sein. Denn die müssen auf diese Weise nicht mehr auf den gewohnt salzigen Geschmack verzichten.

Wer sich also die Hightech-Stäbchen zulegen möchte, muss noch bis nächstes Jahr warten. Denn der Marktstart ist für 2023 geplant. Außerdem versuchen die Forscher den salzigen Stäbchen-Effekt auch bei anderem Geschirr umzusetzen.